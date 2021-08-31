نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بناء منزل يصل إلى 3 مليون ريال سعودي من بنك سامبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تحلم وتريد إعادة بناء منزلك بالتصميم الذي تريده وبكافة ما تحتاج إليه من مصاريف لتبني منزل أحلامك أنت وعائلتك فإن بنك سامبا في المملكة العربية السعودية يقدم لك تمويل بناء منزل لتحقيق هذا الحلم حيث يعد بنك سامبا أحد أهم البنوك في المملكة التي تقدم الكثير من الحلول التمويلية المختلفة لمساعدة المواطنين والمقيمين في تحقيق أحلامهم وتوفير فرص عمل مناسبة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم تمويل بناء المنزل المقدم من البنك وأهم المميزات وأهم الشروط اللازمة للحصول عليه.

مميزات تمويل بناء منزل من بنك سامبا

من أهم المميزات التي يضعها بنك سامبا هي أن قيمة التمويل تصل إلى ثلاثة مليون ريال سعودي كما أن التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يمكنك الحصول على التمويل بدون كفيل وفترة سداد طويلة جداً كما أن إجراءات الحصول على التمويل إجراءات سهلة وميسرة وبمجرد توافر جميع الشروط يعطي البنك الموافقة الفورية بالحصول على التمويل.

شروط الحصول على تمويل بناء المنزل من سامبا

هناك عدد من الشروط أعلن عنها بنك سامبا وهي شروط يجب توافرها في المتقدم حتي يكون مؤهل للحصول على التمويل وهذه الشروط هي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

لا يقل العمر بالنسبة للمتقدم عن واحد وعشرون عاماً.

يجب أن يكون المتقدم لديه عمل بالقطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو لديه عمل بالقطاع الخاص بجهة معتمدة لدي البنك

يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة التحاق المتقدم بجهة العمل عن شهر واحد على الأقل وذلك بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أما بالنسبة للعمل بالقطاع الخاص لا تقل مدة التحاق المتقدم بجهة العمل عن ثلاثة أشهر.

لا يقل الحد الأدنى لراتب المتقدم عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

التقديم الإلكتروني للحصول على التمويل

إذا كنت ترغب في الحصول على التمويل والتقديم الإلكتروني قم بالدخول على موقع بنك سامبا ومن الأفراد قم بالضغط على التمويل العقاري ثم اختار تمويل بناء منزل ثم قم بالضغط على تقدم بطلب ثم أدخل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال وباقي البيانات المطلوبة ثم اضغط على تنفيذ.