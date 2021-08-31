خطوات التسجيل ببرنامج حافز للبحث عن عمل عبر الدخول لرابط الخدمة

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل ببرنامج حافز الخاص بالبحث عن عمل إلكترونيا، فإن برنامج حافز يقدم إعانة لجميع المواطنين الراغبون بالحصول علي الوظيفة، حيث أن هناك العديد من المواطنين يعانوا من صعوبة الحصول علي عمل، فإن حافز يعتبر مبادة دعم من وزارة الموارد البشرية وصندوق التنمية، حيث أن حافز يوفر العديد من الوظائف لجميع المواطنين من شباب وإناث بالمملكة، فهناك شروط يجب أن تتوافر في جميع المواطنين المتقدمين لحافز، فسوف نقدم عبر موقعنا تفاصيل التقديم بالبرنامج الإلكتروني، فسوف نوضح شروط وخطوات التسجيل بالبرنامج، فذلك البرنامج يشجع المتقدمين السعوديين للاشتراك في سوق العمل بالمملكة.

برنامج حافز الإلكتروني

هو عبارة عن برنامج إلكتروني يساعد المواطنين في الحصول علي عمل، وبذلك تحل مشكلة صعوبة الحصول علي عمل، فإن البرنامج يقدم دعم مالي للمواطنين قدره 2000 ريال سعودي لمدة 12 شهر أي سنة، وذلك من أجل تشجيعهم في إيجاد فرص وظيفية مناسبة، كما أن البرنامج يدرب الشباب ويكسبهم المهارة والخبرة اللازمة للدخول في سوق العمل بالمملكة.

شروط الالتحاق في حافز الإلكتروني

تضع المؤسسات الحكومية الداعمة لبرنامج حافز الإلكتروني بعض الشروط للالتحاق بالبرنامج، ويجب أن تتوفر تلك الشروط في المواطنين المتقدمين للاستفادة من البرنامج، حيث أن تلك الشروط تكون كالأتي:

لابد من أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية، ويجب أن يكون مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يكون لديه معاش تقاعدي يقوم بصرفه.

ألا يكون لديه أي مسؤولية أخري أي يكون متفرغ ليس لدية أي تدريب أو تعليم.

أن لا يكون لديه أي نشاط صناعي أو تجاري.

لابد من عدم أخذ أي مكافأة كتعويض عن توقفه عن العمل من أي قطاع سواء خاص أو حكومي.

يجب أن يكون قد مر ستة أشهور أو أكثر علي شهادة تخرجه سواء من الثانوية أو الجامعة.

خطوات التسجيل ببرنامج حافز

أوضح هدف المسئول عن بوابة طاقات وأيضا الداعم لبرنامج حافز طريقة التسجيل، حيث أن خدمة برنامج حافز هي خدمة مجانية مقدمة للمواطنين، فتلك الخطوات الخاصة بالتسجيل تكون كالتالي: