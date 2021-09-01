عرض تمويل سيارة كيا من الراجحي بقسط شهري 1055 ريال بدون تحويل الراتب

عرض تمويل سيارة كيا هو أحد أهم العروض التمويلية لشراء سيارة ماركة كيا العملية. حيث أعلن مصر الراجحي بالتنسيق مع شركة الجبر للسيارات بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية الحصول علي سيارة ماركة كيا العملية وذات الرفاهية العالية. وذلك بقسط شهري يصل إلي (1099) ريال سعودي وهو قسط يعد بسيط جداً مقابل الحصول علي سيارة فارهة جديدة وعملية من شركة الجبر للسيارات. وقد تم الإعلان في وقت سابق عن إمكانية الحصول علي سيارة ماركة إم جي من مصرف الراجحي فقط بقسط شهري (993) ريال سعودي. وأيضا تم الإعلان عن إمكانية شراء سيارات كاش جديدة 2021 من مصرف الراجحي. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل عرض تمويل سيارة كيا من مصرف الراجحي بالتعاون مع شرك الجبر للسيارات وما هي المميزات سواء للعملاء المحول لهم الراتب علي المصرف أو الغير محول هم الراتب وذلك خلال هذا المقال.

عرض تمويل سيارة كيا من مصرف الراجحي بالتعاون شركة الجبر

أعلنت شركة الجبر للسيارات أنه بالتعاون مع مصرف الراجحي تم البدء في سريان عرض شراء سيارة ماركة كيا وأن العرض ساري حتي يوم 30/9/2021 وسط العديد من الامتيازات الخاصة بالعملاء المحول لهم الراتب علي مصرف الراجحي وهي كالتالي:

السيارة بدون دفعة مقدمة (0%).

السيارة بدون رسوم إدارية.

إجمالي عدد الأقساط الشهرية (60) شهراً.

دفعة تملك نهائية (40%).

معدل الزيادة الزيادة السنوية (6,15%).

قسط شهري منخفض جداً.

أما بالنسبة للمميزات التي يحصل عليها العملاء الغير محول لهم الراتب علي مصرف الراجحي فهي كالتالي:

السيارة بدفعة مقدمة تبدأ من (5%).

السيارة بدون رسوم إدارية.

إجمالي عدد الأقساط الشهرية (60) شهراً.

دفعة تملك نهائية (35%).

معدل الزيادة الزيادة السنوية (7,49%).

قسط شهري منخفض جداً.

مثال توضيحي للحصول علي سيارة لعميل محول له الراتب علي مصرف الراجحي

مبلغ التمويل هو (75,000) ألف ريال سعودي.

الدفعة المقدمة (0%): لا يوجد.

الأقساط الشهري (60) قسط.

قيمة القسط الشهري (1019) ريال سعودي.

قيمة الزيادة السنوية (6,15%).

دفة تملك نهائية (30,000) ألف ريال سعودي.

مثال توضيحي للحصول علي سيارة لعميل غير محول له الراتب علي مصرف الراجحي

مبلغ التمويل هو (75,000) ألف ريال سعودي.

الدفعة المقدمة (5%): 3,750 ألف ريال سعودي.

الأقساط الشهري (60) قسط.

قيمة القسط الشهري (1055) ريال سعودي.

قيمة الزيادة السنوية (7,49%).

دفة تملك نهائية (26,250) ألف ريال سعودي.

كما تم إيضاح إمكانية أنه يمكن القيام بتقديم الطلب إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي.