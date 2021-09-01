300 ألف ريال بدون كفيل وبالتقسيط الميسر للسعودي والمقيم بالمملكة

300 ألف ريال بدون كفيل أو ضامن وأيضاً بالتقسيط الميسر والمرن حتى 60 شهر لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية حيث توفر الشركة العديد من العروض التمويلية الميسرة والتى يتوافر بها أيضاً المزايا التي تخدم مصالح العملاء سواء السعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم تمويل شخصي ربما يصل قيمة إلى 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تمويل شركة اليسر للتمويل بالمملكة.

300 ألف ريال بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل

تعمل شركة اليسر للتمويل دائماً على توفير عروض تمويلية جديدة حيث وفرت الآن قرض شخصي بأقساط ميسرة وأيضاً يستطيع الحصول عليه كل من المواطن والمقيم ويتميز هذا التمويل الميسر بالآتي:

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل بأن مبلغ التمويل ربما يصل إلى 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

كذلك يتميز تمويل اليسر بأن التمويل لا يشترط لوجود كفيل.

يتميز تمويل اليسر أيضاً بفترات سداد ميسرة تصل إلى 60 شهر.

قرض شركة اليسر متوفر أيضاً بهامش ربح تنافسي.

شروط تمويل شركة اليسر للتمويل بالمملكة

التمويل الشخصي الميسر من شركة اليسر بهامش ربح تنافسي يستطيع الحصول عليه سواء المواطن السعودي والمقيم أيضاً بالمملكة ولكن بعد توافر الشروط التالية:

يستطيع المواطن السعودي وأيضاً العميل المقيم طلب تمويل شركة اليسر للتمويل.

يشترط أن يكون سن العميل المتقدم يقع من بين 22 عام ويصل حتى 60 عام.

أيضاً لابد أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

كذلك لابد أن تكون فترة العمل لا تقل عن 3 أشهر.

طريقة الحصول على تمويل شركة اليسر للتمويل بالمملكة

سهلت شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية على العملاء إمكانية الحصول على طلب التمويل من خلال عدة خطوات بسيطة ومن خلال تلك الخطوات وهي :