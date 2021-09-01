نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر التطورات وابرز الاخبار المتعلقة بفيروس كورونا داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة والآن من خلال مقالتنا عبر موقع ثقفني سوف نوضح لحضراتكم اخر التطورات داخل المملكة العربية السعودية وابرز الاخبار الملقاة على عاتق حكومتها في مجابهة فيروس كورونا واخر تطورات الفيروس وتحوراته وكم اللقاحات وضرورة التحصين بها فسوف نوضح لحضراتكم من خلال مقالتنا الآتي .

كشفت وزارة الصحة عن مؤشرات إيجابية جديدة حول منحنى إصابات كورونا

فقد قام المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة معالي الدكتور محمد العبدالعالي ، بالكشف عن مؤشرات إيجابية تختص فيروس كورونا وحالاته الحرجة وذلك خلال الأسابيع الماضية حول منحنى إصابات فيروس كورونا وكذلك الحالات الحرجة داخل المملكة العربية السعودية ، افاد بذلك أن منحنى تلك الحالات داخل المملكة يتّجه بالشكل الإيجابي وأنه تم تراجع الحالات الحرجة بحمد الله بنسبة 40%.وقد قامت بدورها وزارة الصحة، بالإعلان عن تسجيل عدد 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية؛ مما يرفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى عدد 544004 حالات مصابة .وقد اكدت الوزارة عن اضافتها ، بأنه قد تمَّ تسجيل عدد 393 حالة معافة جديدة من فيروس كورونا المستجد ؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات التي تم شفاءها من الفيروس إلى عدد 532,126 حالة معافة .

دراسات عربية مشتركة مع اخرين قد وضحت عن أهم لقاحات كورونا و الأكثر فاعلية وتأثيرا

ومن جانبه فقد أفادت دراسة عربية قد قام باجراها فريق من الباحثين بجامعة كولومبيا وذلك بمشاركة عدد من الباحثين الحاملين لجنسية المملكة البحرينية، وأفادت بأن لقاحات شركة «سينوفارم» الصينية أهي الأقل فاعلية عن غيرها من اللقاحات والتي تعتمد على الوقاية من العدوى من وباء كورونا وكذلك الاستشفاء و مخاطر الوفاة من هذا الفيروس الخبيث ، وذلك لا سيما بين الأشخاص المصابين الذين يزيد أعمارهم عن 50 عاماً وخاصة المرضى منهم .

عدد 36 مليون ونصف جرعة لقاح كورونا بالمملكة العربية السعودية

فقد أظهرت بيانات خاصة بوزارة الصحة التابعة للملكة العربية السعودية ، أنه تم وصول الجرعات والتي قد اعطيت من لقاحات فيروس كورونا إلى عدد 36,414,173 جرعة معطاة وذلك في مراكز لقاح كورونا في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ، والتي يتجاوز عددها 587 مركزًا.