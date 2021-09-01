تمويلك بمبالغ تصل إلى 500 ألف بدون كفيل وبالتقسيط حتي 5 سنوات

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تمويلك بمبالغ مالية تصل حتي 500 ألف بدون كفيل ، أحد الحلول التمويلية التي يوفرها بنك ساب للعملاء داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا العرض التمويلي المتميز للمواطنين المتقاعدين ، وذلك بأقل راتب شهري وبشروط سهلة وميسرة ، ويعتبر بنك ساب أحد البنوك الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي ، وذلك نظراً لما يوفره البنك من عروض تمويلية للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية . أهم مزايا برنامج تمويل المتقاعدين المتاح لدي بنك ساب في المملكة العربية السعودية برنامج تمويلي مجاز من الهيئة الشرعية لدي بنك ساب . تمويل شخصي بمبالغ تمويلية تبدأ من 10000 ريال سعودي وتصل حتي 500 ألف ريال سعودي. يمكن للمواطن المتقاعد الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب. لا يحتاج المواطن المتقاعد إلي وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من تمويل بنك ساب بالمملكة العربية السعودية. يوفر البنك لطالب التمويل فترات تسديد ميسرة لتقسيط مبلغ التمويل ، وذلك بأقساط مجدولة تبدأ من 12 شهر وتصل حتي 60 شهر. يعمل البنك علي إعفاء العميل من الأقساط المتبقية المستحقة وذلك في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاقدر الله. موافقة سريعة من البنك علي الطلب المقدم للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي بنك ساب للعملاء المتقاعدين. شروط الاستفادة من التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب في المملكة العربية السعودية الحد الأدنى لعمر طالب التمويل للاستفادة من تمويل بنك ساب للمتقاعدين هو 40 سنة.

الحد الاقصى لعمر طالب التمويل هو 67 سنة ، وذلك للاستفادة من برنامج التمويل الشخصي بدون كفيل للمتقاعدين المتاح لدي بنك ساب.

الراتب التقاعدي لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 3000 ريال سعودي ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي بنك ساب للمواطن المتقاعد في المملكة العربية السعودية.

لا يشترط وجود كفيل أو ضامن للحصول على تمويل بنك ساب للعميل المتقاعد. الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل بنك ساب للمواطن المتقاعد في المملكة العربية السعودية صورة من بطاقة الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي.

لطالب التمويل المقيم تقديم صورة من جواز السفر وصورة من رخصة الإقامة سارية الصلاحية.

تقديم تعريف بالراتب حديث لم يمضي علي تاريخه شهر واحد.

يجب تقديم خطاب تحويل الراتب الخاص بطالب التمويل ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب برنامج تمويل المتقاعدين المتاح لدي بنك ساب للعملاء داخل المملكة العربية السعودية. الوسوم عمر شويل - جدة تمويلك بمبالغ تصل إلى 500 ألف بدون كفيل وبالتقسيط حتي 5 سنوات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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