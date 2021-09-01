تمويل بالتقسيط المريح من شركة اليسر للتمويل المالي

شركة اليسر للتمويل المالي هي واحدة من أفضل الشركات التي توفر خدمات مالية بالتقسيط المريح داخل المملكة العربية السعودية، وقد استطاعت أن تصل إلى مكانة عالية في المملكة، فقد قدمت الشركة الكثير من الحلول التمويلية التي تتوافق مع احتياجات المواطنين المختلفة، وكذلك تقديم خدمات متنوعة للمؤسسات والشركات، ولكن حتي توافق الشركة على التمويل يجب التعرف أولاً على شروط شركة اليسر للحصول علي تمويل بالتقسيط، علي أن توافق الشركة خلال وقت قصير علي الطلب المقدم من كل عميل، وقد وفرت شركة اليسر رقم مجاني من أجل سهولة الاستعلام عن كل ما يخص التمويل الشخصي من الشركة.

شروط التمويل الشخصي من شركة اليسر للتقسيط

من أجل قبول طلب العميل للحصول علي تمويل بالتقسيط من شركة اليسر يجب أن تتوافر بكل عميل الشروط التالية:

يجب ألا يقل راتب المواطن الراغب في التمويل بالتقسيط عن مبلغ 5000 ريال سعودي، وذلك لمن يحمل الجنسية السعودية، وذلك للأفراد الذين يعملون في المؤسسات الحكومية أو القطاعات الخاصة، وفيما يخص الوافدين يجب ألا تقل رواتبهم عن مبلغ 6000 ريال سعودي.

أن يكون العميل مرتبط بالوظيفة بمدة لا تقل عن 3 أشهر للمواطنين السعوديين، وستة أشهر للمغتربين.

لابد من أن يكون العمر يزيد عن ثمانية عشر عام، ولا يتعدى عن 60 عام، وفي حالة إذا كان العميل متقاعد، لا بد أن يكون عمره لا يتعدى عن 70 عام.

لابد من أن تكون الأصول الخاصة بالعميل 35 ألف ريال سعودي أو ما يزيد.

المستندات المطلوبة للتقديم

يجب تجهيز خطاب بقيمة الراتب الإجمالي، على أن يتم تصديقه من الغرفة التجارية التي تتبع لكل مدينة.

إحضار صورة من الهوية الوطنية للعميل، وصورة من رخصة القيادة أيضًا.

إحضار جواز سفر يكون ساري المدة في حالة إذا كان العميل من الوافدين.

توفير كشف حساب بنكي يكون مُصدق عليه.

لابد من أن يكون لدى العميل عنوان وطني.

وعند تجهيز جميع الأوراق السابقة، ومطابقة الشركة لتوافر الشروط سوف يتم الحصول علي التمويل بأسرع وقت، وبدون الحاجة إلى وجود كفيل، ويمكن لكل عميل سداد قيمة القرض خلال فترة تصل إلى 60 شهر.

تقديم طلب تمويل لشركة اليسر إلكترونياً

يمكن أن يتم تقديم طلب للحصول علي تمويل شخصي سريع من خلال منصة اليسر الإلكترونية لجميع العملاء علي أن يتم تقديم الطلب بالخطوات التالية: