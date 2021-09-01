رابط منصة مدرستي تسجيل دخول طالب جديد وولي الأمر 1443 عبر توكلنا

زادت وتيرة البحث عن رابط منصة مدرستي تسجيل دخول طالب جديد وولي الأمر هذه الأيام على محرك البحث “جوجل” في المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ العام الدراسي الجديد في المملكة السعودية ولهذا نجد أسئلة كثيرة من الطلاب عن كيفية تسجيل دخولهم إلى المنصة ومتابعة دروسهم اليومية، فقد أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي كمنصة تعليم إلكترونية عن بُعد تحل محل المدارس أثناء إغلاقها بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية في العام الدراسي الماضي، وقد أصدرت وزارة التعليم السعودية قراراً بالعودة مرة أخرى إلى المدارس مع الأخذ بكافة الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية تسجيل دخول الطلاب إلى منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا كما وضحنا لكم في مقال آخر كيفية تسجيل ولي الأمر في المنصة، فتابعونا.

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول طالب

تُعد منصة مدرستي منصة تعليمية هامة في المملكة العربية السعودية حيث أنها عوضت غياب المدارس بعد إغلاقها العام الدراسي الماضي عن طريق استخداماه لأحدث الأساليب التكنولوجية حتى تُبسط من طريقة عرض المعلومة للطالب وتواصله مع المعلم، ونوضح لكم كافة التفاصيل حول كيفية التسجيل في منصة مدرستي للطلاب، فقط اتبع الخطوات التالية:

في البداية يجب على الطالب دخول موقع منصة مدرستي الرسمي .

. ثم يبحث في الصفحة الرئيسية للموقع عن “العودة إلى المدرسة” ويقوم بالضغط عليها.

وبعد ذلك اضغط على تسجيل جديد وقم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

وأخيراً اكتب رمز التحقق المرئي حتى تظهر لك كافة المعلومات والبيانات عن الطالب.

وهكذا نكون قد وضحنا لكم بالتفاصيل خطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا إلكترونياً.

استرجاع حساب طالب أو معلم

يُمكنك استرجاع حساب طالب أو معلم في منصة مدرستي عبر اتباع الخطوات التالية: