نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة الديوان الملكي لخدمات المواطنين والتواصل مع الجمهور للمساعدات الشخصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة الديوان الملكي لخدمات المواطنين والتواصل مع الجمهور، فقد بات الديوان الملكي أحد الهيئات التي لها توصيات مشددة من خادم الحرمين الشريفين للتعاون والتواصل مع جموع المواطنين لحل مشاكلهم وتلقي طلبات المساعدة التي يحتاج إليها كل شخص، ومن خلال الدخول علي بوابة الديوان الملكي الإلكترونية يمكن لجميع المواطنين تسجيل طلب مساعدة شخصية عبر الخدمات الإلكترونية التي تم توفرها مجاناً لجميع المواطنين، فمساعدات الديوان الملكي تتنوع وفق احتياجات كل شخص ووفق المشكلة التي يتعرض إليها المواطن، ونوضح لكم نوع المساعدات التي تتلقاها بوابة الديوان الملكي لخدمات المواطنين والتواصل مع الجمهور.

مساعدات بوابة الديوان الملكي لخدمات المواطنين والتواصل مع الجمهور

الديوان الملكي السعودي يتلقى عبر بوابته الإلكترونية أو عبر رسائل البريد السعودي العديد من المشاكل والطلبات الشخصية التي يأمل أصحابها في حلها، ومن أنواع المساعدات التي يعمل الديوان الملكي علي حلها والتعامل معها، خدمة سداد ديون الغارمين والغير قادرين مالياً علي الإنفاق علي أسرهم، خدمة تقديم طلب مساعدة عاجلة للعلاج الطبي لأصحاب الأمراض المزمنة، خدمة توفير قطع أراضي مدعمة لغير القادرين علي إيجاد مسكن مناسب، وغيرها من الطلبات الشخصية التي يسعى الديوان الملكي الي توفيرها للارتقاء بالحالة الاقتصادية التي يمر بها المواطنين ومن أجل النهوض بالمملكة أيضاً.

تسجيل طلب مساعدة عبر بوابة الديوان الملكي الإلكترونية

يتم إرسال طلب مساعدة شخصية للديوان الملكي أو تقديم شكوي شخصية لجميع الأشخاص الأكثر احتياجاً راغبين في الموافقة علي هذه الطلبات، ويتم ذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

يتم النقر والدخول علي موقع تواصل الديوان الملكي السعودي من جهاز إلكتروني أو الجوال.

تسجيل مستخدم جديد والدخول باسم المستخدم ورقم المرور.

بعد تسجيل الدخول سوف يتم الانتقال لقائمة الخدمات الخاصة بموقع الديوان الملكي.

اختيار تسجيل مساعدة شخصية والقيام بمليء البيانات مثل الاسم ورقم الهوية والعنوان ورقم الجوال وغيرها.

تسجيل تفاصيل المساعدة المطلوبة من الديوان الملكي وتوضيح أسباب التعرض الي المشكلة.

إرفاق المستندات الدالة علي المشكلة وإرسالها عبر نموذج المساعدة الإلكتروني.

ما هو رقم الاتصال بالديوان الملكي

البحث عن رقم الاتصال بالديوان الملكي السعودي هي أحدي استعلامات المواطنين الذين لهم تعامل مع الهيئة، فمن خلال رقم هاتف الديوان الملكي التالي 8004000000 يمكن الاتصال من داخل المملكة العربية السعودية والاستعلامات عن كافة المعاملات التي تخص كل مواطن على حده، أو الاستفسار عن خدمات يمكن الحصول عليها.