نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 300 ألف ريال تمويل شخصي بأقساط ميسرة بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل في المقال التالي
تمويل شخصي بأقساط ميسرة من أهم المزايا التمويلية التي يقدمها الآن شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة حيث تم تحديث تمويل التوريق بالشركة وأصبح له مزايا تمويلية عديدة لكل من السعودي والمقيم من الجنسيات الأخرى المختلفة في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً ويصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي في المملكة بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل السعودي كما يمتاز التمويل بهامش ربح منافس عن الشركات والبنوك التمويلية ويتم التقديم على التمويل للحصول على عرض تمويل بدون كفيل بأقساط ميسرة شهرية حتى 60 شهر للسعودي والمقيم داخل أراضي السعودية عبر شركة اليسر للتمويل التابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة.
أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل نقدي من شركة اليسر للإجارة والتمويل
هناك شروط هامة لابد من توفيرها للحصول على تمويل شخصي بأقساط ميسرة تصل إلى خمس سنوات عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة ولكن سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على تمويل نقدي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة كما يلي بكافة التفاصيل:
- تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية يحتاج دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة.
- التمويل بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام ربما يصل إلى 60 عام لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.
- العسكرين التقديم على حسب السن التقاعدي لهم للموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر للتمويل.
- يحتاج التمويل فترة عمل ثلاثة أشهر سواء كان يعمل العميل المتقدم سعودي أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة لدى اليسر للإجارة والتمويل.
مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة
- أفضل تمويل بدون كفيل غارم سعودي الجنسية حتى مبلغ تمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.
- الآن التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.
- تمويل شخصي بأقساط ميسرة حتى خمسة سنوات لجميع العملاء السعوديين أو المقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة لدى اليسر للإجارة والتمويل.
- قرض بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات التمويلية في المملكة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.
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