شروط قوات الامن الخاصة السعودية 1443 حيث تُعتبر قوات الامن الخاصة السعودية من أهم الفرق الأمنية التي تحتاج إلى شروط خاصة للتدريب؛ نظرًا لأنها تواجه العمليات الإرهابية وحالات الشغب بصورة دورية كما تعمل على الإحاطة بأهم الشخصيات السعودية بدافع الأمن، وفي حال أن كُنت ترغب في الانضمام لـ قوات الأمن الخاصة لابد من توفر شروط مُعينة بك حتى يتم قبولك، وفيما يلي نتعرف على كافة الشروط بعد مراجعة اللوائح للعام الجديد 1443، يتبع..

شروط قوات الامن الخاصة 1443

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين والقوات الأمنية في المملكة تم الإعلان عن فتح باب التوظيف في قوات الامن بمختلف الرتب للانضمام والعمل الميداني، وجاءت الشروط كما يلي:

أن تكون جنسية المتقدم للوظيفة سعودية 100% ولا يقبل من هم خارج السعودية وأن كانوا سعوديين.

يتطلب أن يكون عُمر المتقدم بين الـ 17 عامًا وحتى 30 عامًا.

يشترط حسن السير والسلوك حيث يتم الكشف على كافة التفاصيل ومراجعتها جيدًا.

عدم الاشتراك في أي جريمة أو مشكلة مُخلة بالشرف.

إلا يكون تم طرده من قبل من أحد الكليات العسكرية، وإلا يكون موظف في أي أعمال حكومية.

أن يكون طول المتقدم 170 سم على الأقل

لا يُقبل المتزوجين من سيدة غير سعودية، حيث يشترط أن تكون العائلة سعودية.

أن يكون حاصلًا على تقدير جيد على الأقل ومع مؤهل دراسي مُناسب.

يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة لائق طبيًا حاصل على اللقاح.

اجتياز المقابلة الشخصية وإجراء جميع الفحوصات الطبية المطلوبة.

في حال توفر جميع المتطلبات يتم قبول الشخص للانضمام إلى وظائف قوات الامن الخاصة بنجاح؛ علمًا بأن شروط التقديم والقبول اجبارية وفي حال عدم توفر احدهما يتم استبعاد الشخص نهائيًا.

رابط تقديم وظائف قوات الامن الخاصة في السعودية

يُمكن التقديم إلى وظائف القوات الخاصة السعودية عبر الموقع الرسمي لتوظيف في السعودية أبشر وفي حال أن كُنت من حاملي الشهادات الثانوية العامة أو الجامعية يُمكنك التقديم علمًا بأنه يتطلب التأكد من صحة البيانات المُضافة نظرًا لأنه يتم مراجعتها جيدًا من قبل المختصين، وبذلك تعرفنا على شروط قوات الامن الخاصة في المملكة هذا العام.