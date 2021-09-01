التقديم على وظائف ديوان المظالم 1443 عبر الرابط الرسمي

التقديم على وظائف ديوان المظالم 1443 بات الآن مُتاحًا عبر جدارة توظيف في السعودية حيث مع سعي الكثير من المواطنين للانضمام إلى وظائف ديوان المظالم تم التصريح عن شروط وطريقة التقديم رسميًا نظرًا لكونها تُعد واحدة من أفضل المهن في المملكة لما لها من استقرار وظيفي ومزايا حكومية، وفيما يلي نتعرف على كافة تفاصيل التقديم عل ديوان المظالم 1443 تابع…

طريقة التقديم في ديوان المظالم 1443

اليوم بدء التسجيل في ديوان المظالم ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الثامن والعشرين من المحرم الموافق ميلاديًا 5 سبتمبر 2021، يُرجى التقديم في تلك الفترة نظرًا لأنه مُتاح فقط في تلك المدة الزمنية.

يُمكنك التقديم بسهولة حيث أعلنت الهيئة المسؤولة عن ديوان المظالم إلية التسجيل، حيث يُمكنك التسجيل كما يلي:

زيارة الصفحة الرسمية لنظام جدارة للتوظيف الإلكترونية عبر جدارة توظيف.

الضغط على حقل الدخول بالنفاذ الوطني الموحد، ومن ثم إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور التي تُسجل بها في أبشر.

كتابة رمز التحقق المائي ومن ثم تسجيل الدخول.

النقر على تبويب الوظائف المُتاحة في ديوان المظالم ومن ثم الضغط على الوظيفة المناسبة لك.

إضافة البيانات المطلوبة ومن ثم المتابعة وتقديم الطلب.

التخصصات المطلوبه في ديوان المظالم

هناك عدد محدود من الوظائف في تخصصات مُعينة، بادر الآن بالتسجيل عبر جدارة للوظائف المُتاحة حاليًا والتي تتمثل فيما يلي:

2 مطوري برامج في المرتبة السابعة بالرياض.

2 أمين سر دائرة في المرتبة السابعة بالرياض.

7 باحث شرعي في المرتبة السادسة بالرياض.

2 مهندس مدني مساعد في المرتبة السابعة بالرياض.

8 مراقب الأمن والسلامة في الرياض المرتبة الرابعة.

عدد 6 مراقب الأمن والسلامة المرتبة الرابعة في جدة.

6 مراقب الأمن والسلامة المرتبة الرابعة في الدمام.

1 كاتب ضبط المرتبة السادسة في الدمام.

1 كاتب ضبط المرتبة السادسة في جدة.

7 باحث شرعي مساعد في المرتبة السادسة بالرياض.

5 باحث قضايا مساعد في المرتبة السادسة بجدة.

7 باحث قانوني مساعد في المرتبة السادسة بالرياض.

14 باحث قضايا مساعد في المرتبة السادسة بالرياض.

2 باحث قانوني مساعد في المرتبة السادسة بجدة.

5 باحث قضايا مساعد في المرتبة السادسة في الدمام.

جداره ديوان المظالم تسجيل جديد

يُمكنك التقديم في وظائف ديوان المظالم إلكترونيًا عبر نظام جدارة للتوظيف في رابط نظام جدارة ديوان المظالم وبذلك تعرفنا على تفاصيل التقديم على وظائف ديوان المظالم 1443 بالتفصيل.