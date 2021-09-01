نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول القوات الخاصة للأمن والحماية 1443 إعلان نتائج القبول المبدئي عبر أبشر jobs.sa في المقال التالي

رابط نتائج قبول القوات الخاصة للأمن والحماية 1443، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركز التابعة لوزارة الداخلية السعودية، عن صدور نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة للأمن والحماية، على رتبة جندي رجال من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها، وذلك لمن انطبقت عليهم الشروط المعلنة سابقاً خلال فترة التقديم، وقد حددت الإدارة العامة للقبول المركز بوزارة الداخلية رابط إلكتروني لمعرفة الأسماء المقبولة مبدئياً، ليتم استكمال باقي الإجراءات خلال المواعيد المحددة للمقابلات الشخصية ومطابقة المستندات، وإليكم التفاصيل خلال السطور التالية ضمن حرص موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” في تقديم المعلومة الصحيحة. رابط منصة أبشر للاستعلام عن نتائج القبول المبدئي الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

أو الدخول المباشر على نتائج القبول المبدئي “jobs.moi.gov.sa“.

اختيار الوظيفة المتقدم عليها.

الضغط على نتائج القبول المبدئي. المستندات والإجراءات والتعليمات حضور المقبولين بالزي الرياضي في الموعد المحدد لكل طالب والموجود في نتيجة القبول على أبشر.

طباعة نموذج موعد المراجعة الموجود على منصة أبشر وإحضاره أثناء استكمال الإجراءات.

تقديم بطاقة الهوية الوطنية الأصل سارية المفعول أثناء المراجعة مع وجود صورة منها.

وجود صورة من الشهادة الدراسية مصدقة من وزارة التعليم السعودية.

إحضار عدد 2 صور الشهادات والمؤهلات العلمية التي تم رفعها على منصة أبشر أثناء التسجيل، على أن تكون مصدق عليها من وزارة التعليم.

إذا كان حصول المقبول على المؤهل من خارج المملكة أن تكون الشهادات الحاصل عليها مصدق عليها من الجهة المختصة بذلك بوزارة التعليم السعودية.

تقديم صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة قياس المسجل على المنصة وقت التقديم.

يقوم المتقدم بتقديم صورة من سجل الآسرة للوالد مثبت فيه اسم الوالد والوالدة، وفي حالة عدم إثبات اسم الوالدة يتم تقديم برنت من الأحوال.

إذا كان المتقدم متزوج ضرورة إحضار سجل الآسرة الخاص به وصورة منه.

حلاقة الرأس على رقم 3.

إحضار عدد 6 صور “4×6” ملونة بخلفية بيضاء كاشف الرأس مع تدوين الاسم بالكامل ورقم الطلب خلف الصور.

ملف لوضع المستندات المطلوبة.

الالتزام بالحضور بالكمامة وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

ضرورة تحميل تطبيق توكلنا للتمكن من الدخول لمقر استكمال إجراءات القبول.

يجب الحضور في الموعد بالتاريخ والتوقيت المحدد بنموذج القبول. الوسوم عمر شويل - جدة رابط نتائج قبول القوات الخاصة للأمن والحماية 1443 إعلان نتائج القبول المبدئي عبر أبشر jobs.sa error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نتائج قبول القوات الخاصة للأمن والحماية 1443 إعلان نتائج القبول المبدئي عبر أبشر jobs.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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