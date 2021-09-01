حجز تذاكر المباريات عبر منصة مكاني Makani إلكترونيا وكيفية إنشاء حساب جديد في المنصة

منصة مكاني، الكثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن الرابط الرسمي لمنصة مكاني وخطوات التسجيل في المنصة، وذلك لحجز تذاكر المباريات للبطولات والدوريات الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث تساهم منصة مكاني التي أطلقتها هيئة الترفية والرياضة في المملكة العربية السعودية على تسهيل حجز وشراء تذاكر المباريات والفعاليات الرياضية في السعودية تحت تنظيم وإشراف هيئة الترفية والرياضة، وفي هذا المقال سنعرض لكم الرابط الرسمي لمنصة مكاني وخطوات التسجيل في المنصة.

خطوات التسجيل في منصة مكاني عبر الرباط الرسمي للمنصة

التسجيل في منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات إلكترونيا عبر المنصة بكل سهولة، حيث تعتبر منصة مكاني هي المنصة الوحيدة الخاصة بيع تذاكر المباريات الهامة في المملكة العربية السعودية، واليكم خطوات التسجيل في منصة مكاني عبر النقاط التالية:

في البداية عليك الدخول على الرباط الرسمي لمنصة مكاني عبر شبكة الإنترنت.

القيام بالضغط على زر “التسجيل” ثم القيام بتعبئة كافة البيانات المطلوبة التي سوف تظهر أمامك على الصفحة وتشمل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الخاص بك، تاريخ الميلاد، الجنس، كلمة المرور.

ثم القيام بمراجعة البيانات التي قمت بتسجيلها، ثم القيام بالنقر على زر “تسجيل”.

كيفية حجز تذاكر المباريات من خلال منصة مكاني

يمكنكم حجز تذاكر المباريات التي ترغب في حضورها من خلال منصة مكاني إلكترونيا، وسوف نعرض لكم خطوات حجز تذاكر المباريات الهامة في المملكة العربية السعودية بعد إنشاء حساب على منصة مكاني كما عرضنا لكم سابقا خطوات إنشاء حساب جديد في منصة مكاني، واليكم خطوات حجز تذاكر المباريات عبر منصة مكاني.

أولاً عليك الدخول على منصة تذاكر مكاني ثم تسجيل الحساب الخاص بك على المنصة.

القيام بالضغط على اختيار المباريات القادمة.

ثم القيام بالنقر على اختيار شراء التذاكر.

القيام بتحديد مكان المقعد الذي ترغب في حجزه.

ثم اضغط على على أيقونة موافق.

ثم النقر على أيقونة تأكيد الحجز.

وأخيراً عليك التأكد من البيانات الخاصة بالحجز وسداد القيمة المستحقة للتذكرة عن من خلال طرق الدفع المتاحة.

وفي هذا الصدد قد نكون عرضنا لكم كيفية إنشاء حساب جديد في منصة مكاني وكيفية الحجز تذاكر المباريات والفاعليات في المملكة العربية السعودية، ولمزيد من المعلومات يمكنكم ترك تعليق اسفل هذا المقال وسوف نقوم بالرد عليكم في الحال.