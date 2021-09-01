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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وضوابط إستحقاق دعم الـ3000 ريال شهرياً لمستحقي برنامج تمهير في المقال التالي
تهدف المملكة بتدريب العمالة على المهن المختلفة للعمل على تمكينهم وإتاحة الفرص الحقيقية لهم لتولى بعض المهن والوظائف بالمملكة بغرض زيادة أعداد الوظائف للسعوديين والسعوديات وتقليل أعداد وظائف لغير السعوديين وتحقيق رؤية المملكة 2030 لهذا الهدف، واليوم اكتب مقالي عن شروط برنامج تمهير وضوابط استحقاق دعم الـ3000 ريال شهرياً، والتدريب للراغبين بهدف اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لتمكينهم من تولى الوظائف المختلفة والمهن المتنوعة، حيث أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف شروط برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) للاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة في الأنشطة والمهن المضافة للبرنامج حديثاً.
برنامج تمهير:
يعتبر برنامج تمهير من أهم البرامج التى توليها حكومة المملكة بالإهتمام نظراً لأنها تعمل على زيادة أعداد المدربين على المهن المختلفة ومن الجدير بالذكر فيعتبر برنامج تمهير تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، وخريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، يهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.
ضوابط وشروط الإستحقاق:
شروط يجب أن تتوافر في المتقدم للبرنامج:
- سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى، أو أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم في أحد المجالات الفنية أو الصحية أو الإدارية.
- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
- ليس ملتحقاً بأي عمل حالياً.
- .لم يستفد من البرنامج سابقاً.
آلية الدعم والمكافات المالية:
حيث يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بدفع مكافأة مالية تبلغ (3000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى، ومكافأة مالية تبلغ (2000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، ولمدة تتراوح من (3) إلى (6) أشهر،
كيفية تسجيل المنشأة في برنامج تمهير:
- التسجيل في البوابة الوطنية للعمل بوابة (طاقات) الالكترونية .
- ومن ثم اختيار (أصحاب الأعمال).
- والذهاب إلى خانة (مستخدم جديد).
- ثم (منشآت القطاع الخاص).
- ثم استكمال البيانات بعد التحقق وقبول التسجيل آلياً من قبل البوابة.
ويمكن للمنشأة الإعلان عن فرص تدريبية من خلال صفحة (عرض فرص تدريب المنشأة) من خلال قائمة (خدماتنا).
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط وضوابط إستحقاق دعم الـ3000 ريال شهرياً لمستحقي برنامج تمهير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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