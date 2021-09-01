شروط وضوابط إستحقاق دعم الـ3000 ريال شهرياً لمستحقي برنامج تمهير

تهدف المملكة بتدريب العمالة على المهن المختلفة للعمل على تمكينهم وإتاحة الفرص الحقيقية لهم لتولى بعض المهن والوظائف بالمملكة بغرض زيادة أعداد الوظائف للسعوديين والسعوديات وتقليل أعداد وظائف لغير السعوديين وتحقيق رؤية المملكة 2030 لهذا الهدف، واليوم اكتب مقالي عن شروط برنامج تمهير وضوابط استحقاق دعم الـ3000 ريال شهرياً، والتدريب للراغبين بهدف اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لتمكينهم من تولى الوظائف المختلفة والمهن المتنوعة، حيث أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف شروط برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) للاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة في الأنشطة والمهن المضافة للبرنامج حديثاً.

برنامج تمهير:

يعتبر برنامج تمهير من أهم البرامج التى توليها حكومة المملكة بالإهتمام نظراً لأنها تعمل على زيادة أعداد المدربين على المهن المختلفة ومن الجدير بالذكر فيعتبر برنامج تمهير تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، وخريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، يهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.