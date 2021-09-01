نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة جديدة بدون كفيل بمبلغ يصل إلى 250.000 ريال للمواطن والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلم امتلاك سيارة واحدة من الأحلام التي تراوض الكثير من المواطنين السعوديين، والمقيمين داخل أراضيها، حيث توفر العديد من البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، والشركات المعتمدة والمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، خدمة الحصول على التمويل التأجيري للسيارات، سواء السيارات الجديدة أو المستعملة، على أن ينتهي بتملك السيارة، وتختلف الشروط المطلوبة والمستندات والأوراق من شركة لأخرى، أو من بنك لآخر، إلا أن العديد من الجهات التمويلية في المملكة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على سيارة الأحلام بإجراءات مبسطة، وسرعة شراء السيارة من أي من المعارض المعتمدة لديها في وقت قياسي قليل، عكس بعض الشركات أو البنوك الأخرى في المملكة.

التمويل التأجيري للسيارات

تم تصميم منتج التمويل التأجيري للسيارات بغرض التأجير المنتهي بالتمليك، وذلك لتلبية احتياج العميل، سواء بشراء السيارة، أو أي من المعدات الأخرى.. السلع التأجيرية الأخرى مثل معدات المصانع، أو الآلات التي تحتاج لها المنشآت، ويمكن للعميل السعودي أو المقيم الحصول على المنتج بإجراءات ميسرة وبسيطة.

مميزات الحصول على التمويل التأجيري للسيارات

كذلك هناك عدد من المميزات، والميزة الأولى والأهم هي إمكانية الحصول على مبلغ تمويلي يصل إلى 250.000 ريال سعودي، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.. وبدفعات ميسرة، ومدة سداد تصل إلى 60 شهر، والتمويل بدون كفيل، وإمكانية شراء السيارة من كافة الوكلاء والمعارض.

شروط الحصول على التمويل التأجيري

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يريد الحصول على التمويل، أبرزها أن يكون الراتب لا يقل عن 3000 ريال للموظف الحكومي.. و6000 ريال لموظف القطاع الخاص، علماً أن التمويل مقدم للمواطنين والمقيمين، ومدة الخدمة لموظف الحكومة لا تقل عن شهر واحد، و12 شهر للقطاع الخاص.

المستندات المطلوبة

أما عن المستندات المطلوبة، فقد حددت شركة المرابحة المرنة إحضار خطاب تعريف من جهة العمل مبين بها الراتب الأساسي، وتاريخ الالتحاق بالعمل، والبدلات.. وعرض سعر السيارة المراد تمويلها، والهوية الوطنية أو هوية مقيم، رخصة سارية، كشف حساب بنكي، وأخيراً العنوان الوطني.

يمكن الإطلاع على كافة التفاصيل والشروط من خلال الموقع الرسمي لشركة المرابحة المرنة، وللعلم التقديم غير متاح إلكترونياً ويمكن الإطلاع على تفاصيل منتج التمويل من خلال رابط التمويل التأجيري للسيارات، كما يمكن التعرف على كافة المنتجات التمويلية الأخرى التي توفرها شركة مرابحة مرنة، والتي تشمل تمويل شخصي، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر الموقع الرسمي.