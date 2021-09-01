خطوات التسجيل في حساب المواطن 1443 والاستعلام عن أهلية الدفعة 46

التسجيل في حساب المواطن 1443 والاستفسار عن نتائج أهلية الدفعة رقم 46 هي من أكثر الاشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بعملية التسجيل في البرنامج أو القيام بالأستعلام عن نتائج الدفعة الجديدة الخاصة بشهر سبتمبر الجاري.

التسجيل في حساب المواطن 1443

برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية وذلك حتي يتم مساعده العديد من المواطنين في المملكة علي تحسين مصدر الدخل الشهري لهم حيث أن هذا البرنامج يقدم لجميع المستفيدين من البرنامج راتب شهري يتم إصدارة له علي هيئة دفعات شهرية، ويتم صرف هذا البرنامج لعدد محدد من الفئات في المملكة فقط.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 46

سيتم صرف الدفعة رقم 46 من برنامج حساب المواطن في يوم الخميس الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري في جميع حسابات المستفيدين من البرنامج، ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون كالأتي:

زيارة موقع حساب المواطن الرسمي علي شبكة الأنترنت.

اختيار من الصفحة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصحفة الاستعلام عن نتائج الأهلية.

تكتب رقم الهوية الوطنية للمستفيد في المربع المخصص له.

إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

تقوم بالضغط علي زر الاستعلام عن نتائج الأهلية.

يتم عرض لك نتائج الأهلية في صحفة أخري.

التسجيل في حساب المواطن 1443

يمكن القيام بعملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية:-