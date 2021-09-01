الموارد البشرية تعلن بدء تنفيذ قرار توطين الوظائف التعليمية

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية. بدء تنفيذ قرار توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والمدارس العالمية، وذلك تنفيذاً لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سلمان الراجحي، والذي قام بإصدار قرار وزاري يتضمن توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي بالمدارس الأهلية والعالمية للبنات والبنين، حيث أنه هذا القرار سوف يؤدي إلى توفير نحو 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء المملكة.

الموارد البشرية: بدء تنفيذ قرار توطين الوظائف التعليمية

بخصوص هذا الموضوع فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصدر بيان على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن قرار التوطين الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنما يستهدف إلى زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية في كافة التخصصات بما في ذلك تخصصات الرياضيات، والفيزياء، والأحياء، العلوم، الحاسب الآلي، أما في المدارس العالمية، فالهدف من القرار زيادة نسبة توطين مواد اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعية التربية الفنية والتربية البدنية، وذلك كمرحلة أولي.

كما يهدف قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.

وتسعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جاهدة إلى زيادة فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات في المملكة من خلال برامج التوطين في عدد من الوظائف والتي كان لا يعمل فيها السعوديين من قبل، وتهدف من قرارات التوطين إلى خلق فرص عمل جديدة أمام المواطنين والمواطنات في المملكة وزيادة إسهامهم في الناتج المحلي السعودي، بما يؤدي في النهاية إلى تقليل نسبة البطالة بين فئات المجتمع السعودي.

كذلك تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع الخاص بكل السبل وتشجيعه على زيادة استماراته في المملكة بما يؤدي في النهاية إلى فتح مشروعات جديدة وضخمة في داخل المملكة، بما يؤدي أيضاً في النهاية في زيادة فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات هناك.

واضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنها سوف تقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين الراغبين في العمل، بحيث يتم توفير بيئة عمل مناسبة لجميع المواطنين والمواطنات الباحثين عن فرصة عمل.