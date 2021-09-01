موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46 لشهر سبتمبر 2021 ca.gov.sa

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46 لشهر سبتمبر 2021 المستحق خلال الشهر الجاري هو ما نلقي الضوء عليه في السطور التالية، فمن الجدير بالذكر أن نتائج الأهلية للدورة 46 عن شهر سبتمبر 2021 قد تم إصدارها من قبل برنامج حساب المواطن، وقد أكدت الجهات المعنية في برنامج حساب المواطن إمكانية دخول الأفراد من مواطني السعودية المتقدمين للحصول على الدعم إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن والتحقق من الاهلية والاستحقاق من دعم شهر سبتمبر للبرنامج.

موعد صرف راتب حساب المواطن

آلية صرف راتب حساب المواطن الشهري تكون في مواعيد تم تحديدها من قبل، وهي المواعيد المتفق عليها للصرف.

حيث يتم إيداع وصرف الدفعات في يوم 10 من كل شهر بالتقويم الميلادي ويُستثنى منذ لك بعض الحالات، وهي موافقة يوم الصرف ليوم من أيام الإجازات الأسبوعية وهي الجمعة والسبت.

على أن يتم الصرف بتأجيل أو تقديم الموعد ليوم ليكون في يوم الخميس الموافق 9 من الشهر بالتقويم الميلادي في حالة موافقة يوم 10 ليوم الجمعة.

كما يتم الصرف في يوم الأحد الموافق 11 من الشهر بالتقويم الميلادي في حالة موافقة يوم 10 ليوم السبت.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46 لشهر سبتمبر

ومن هذا الصدد ومع تطبيق الآلية السابق ذكرها لإيداع وصرف معاش حساب المواطن للمستحقين والمستفيدين من أهلية الدعم. فمن المنتظر أن يتم صرف حساب المواطن الدفعة 46 عن شهر سبتمبر 2021 في يوم الخميس الموافق ليوم التاسع من سبتمبر 9-9-2021 ليكون موعد الصرف بديل عن موعد الصرف في يوم الجمعة الذي يتوافق هذا الشهر مع يوم 10 سبتمبر 2021.

مواعيد صرف دفعات حساب المواطن لعام 2021

فيما يلي نوضح مواعيد صرف راتب حساب المواطن عن الشهور الميلادية حتى نهاية عام 2021 للمستحقين، والمواعيد تأتي على النحو التالي: