تفاصيل مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة واستفادة 100 ألف شخص

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عمر شويل - جدة مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، قام مركز الكفاءة بالسعودية كفاءة بإطلاق مجموعة جديدة من التكييفات عالية الكفاءة والتي تعمل بمميزات وقدرات أفضل من التكييفات القديمة الموجودة بجميع المنازل في السعودية، حيث تعمل على توفير حوالي 40% من الطاقة عن أجهزة التكييف القديمة كما أنها جميعها تعمل بكفاءة لا تقل عن EER 13 وتعمل على المستوى الأخضر، تعرفوا على تفاصيل مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة.

مبادرة التكييفات عالية الكفاءة في السعودية

قامت هيئة كفاءة في السعودية بالإعلان عن مبادرتها الجديدة عن أجهزة التكييف التي تعمل بكفاءة عالية:

تم توفير أجهزة التكييفات الجديدة بخصم 900 ريال سعودي لجميع المواطنين. كما أنها يعمل على تصنيعها أربع مصانع ويقوم بتوزيعها 60 تاجر على عدد كبير من الفروع ليسهل إيجادها من قبل المواطنين. كما أن الأجهزة الجديدة مصنعة بكفاءة عالية ودقة متناهية وستقدم بأسعار مخفضة وتقليل في استخدام الطاقة، لأن أنواع التكييفات المتاحة حاليًا تستغرق ما يقرب من نصف إنتاج الطاقة في السعودية والأجهزة الجديدة استخدامها بسيط عنها.

والهدف من مبادرة التكييفات عالية الكفاءة هو توجيه الحكومة السعودية بالتعاون مع الجهات الخاصة من أجل تقليل استخدام الكهرباء في السعودية، باستخدام تلك الأجهزة الجديدة والاستفادة من صناعتها المحلية وقدرتها على تخفيض استخدام الطاقة، وقد تم إطلاق هذه المبادرة في عام 2018 كواحدة من برامج رؤية المملكة 2030.

شروط مبادرة التكييفات عالية الكفاءة

وسمحت الهيئة بعمر 21 سنة كحد أدنى للقبول في مبادرة التكييفات عالية الكفاءة لكي يمكن للمواطنين الحصول على التكييف الجديد عالي الكفاءة بسعر مخفض عن باقي أسعار التكييفات الأخرى في السعودية، وللاشتراك في مبادرة التكييفات عالية الكفاءة والاستفادة منها: