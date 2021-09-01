نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو برنامج زود الأجيال الادخاري ومميزات البرنامج في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

ما هو برنامج زود الأجيال الادخاري يعتبر هذا البرنامج فرصة كبيرة لتعليم وتوعية أبنائنا على ثقافة الادخار وزيادة وعيهم بالإدارة المالية بطريقة سهلة وميسرة وهو برنامج ادخاري مقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الذي يعمل علي تشجيع الأطفال على ادخار مبالغ شهرية بأهداف ادخارية تتناسب مع الفئة العمرية للطفل حيث يعمل البرنامج على تحقيق الهدف الادخاري وتقديم حوافز شهرية جذابة لمساعدة الأطفال علي تعلم التخطيط المالي تحت إشراف الوالدين كما يمكن التعرف على كيفية التسجيل في برنامج زود الادخاري المدعوم من بنك التنمية الاجتماعية وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن ما هو برنامج زود الأجيال الادخاري ومميزات البرنامج. ما هو برنامج زود الأجيال الادخاري يهدف برنامج زود الأجيال الأطفال من عمر 6 سنوات إلى عمر 18 سنة. يتم تشجيع الأطفال على ادخار مبالغ شهرية تتناسب مع أعمارهم تحت إشراف أولياء الأمور. قيام الأطفال من خلال البرنامج من إدارة مصروفهم اليومي وتعليمهم التخطيط المالي والتعامل المصرفي من خلال منصة رقمية بنكية مبتكرة وآمنة وتحت إشراف الوالدين. يقوم البرنامج بتقديم حزمة من المحفزات المالية ومواد تثقفيه وتوعية للأطفال. يقوم البرنامج بتقديم ذلك برسوم خدمة مجانية. يقدم البرنامج من خلال تحقيق استراتيجية بنك التنمية الاجتماعية. مميزات البرنامج توجد مزايا ومنافع أوجدها بنك التنمية للاشتراك في برنامج زود أجيال الادخاري وتتمثل هذه المزايا هي : مزايا البرنامج أنه عبارة عن حصالة إلكترونية. قيام البرنامج بتقديم برامج ثقافية وتوعية بشأن التعامل المالي والبنكي وكيفية الادخار بطريقة بسيطة وسهلة للأطفال. يتم من خلال البرنامج يمكن إدارة مصروفات الأبناء ومتابعة نفقاتهم ومدخراتهم. قيام البرنامج بتقديم حوافز نقدية ومحفزات غير نقدية متعددة. مزايا البرنامج أن مدته 3 سنوات. يتم الأشراف من قبل الوالدين والاطلاع على حسابات ومدخرات أطفالهم في أي وقت. يتم الاشتراك في البرنامج مجاني وبدون أي رسوم إدارية. مزايا البرنامج أنة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يقدم حوافز نقدية شهرية تصل إلى 15 ريال سعودي. يعمل البرنامج على تقديم سحوبات وجوائز شهرية بقيمة 100ريال سعودي وربع سنوية بقيمة 300 ريال سعودي. يعمل البرنامج على مساعدة أولياء الأمور في متابعة أطفالهم ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم الادخارية من خلال إيداع المبالغ إلكترونيًّا الوسوم عمر شويل - جدة ما هو برنامج زود الأجيال الادخاري ومميزات البرنامج في المملكة العربية السعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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