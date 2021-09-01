طريقة حجز تذاكر المباريات من خلال منصة مكاني الإلكترونية

حجز تذاكر المباريات من منصة مكاني، نظرًا لكثر عدد مشجعي الكرة في المملكة العربية السعودية، وصعوبة حجز التذاكر لمشاهدة المباريات وخاصةً في ظل الفترة الحالية والخوف الشديد من الازدحام والتجمع قد قامت هيئة البريد السعودية بتوفير منصة إلكترونية هي منصة مكاني أو ما تعرف بإسم منصة سبل، حيث تقوم تلك المنصة بتسهيل خطوات حجز تذاكر المباريات في السعودية بدلًا من التوجه للملعب لحجز التذاكر ولهذا نعرض لكم خطوات حجز تذاكر المباريات من مكاني المنصة الإلكترونية.

إنشاء حساب في منصة مكاني

لكي تتمكن من حجز التذاكر في منصة سبل أو منصة مكاني يجب أن تمتلك لحساب شخصي على المنصة الإلكترونية، ولإنشاء حساب في منصة مكاني:

يتم الضغط على رابط منصة مكاني الإلكترونية ، واختيار تسجيل.

عليك بكتابة الاسم كاملًا بطريقة صحيحة ومن ثم البريد الإلكتروني الخاص بك وكتابته من جديد للتأكيد.

وكذلك يتم إنشاء كلمة سر جديد وإعادة كتابها للتأكيد.

يتم تحديد تاريخ الميلاد والنوع ذكر أم أنثى وكتابة رقم الجوال الشخصي.

في النهاية بعد مراجعة من البيانات المسجلة والتأكد من صحتها يتم الضغط على زر الموافقة لكي تظهر قائمة الشروط الخاصة بالموقع وبعد قراءتها يتم الضغط على موافق.

وبعد ذلك يتم إنشاء الحساب بنجاح في منصة مكاني ويتم استخدام كلمة السر واسم المستخدم فقط فيما بعد للتسجيل في المنصة.

كيفية حجز التذاكر من منصة مكاني

لجميع الأشخاص الراغبين في حجز تذاكر المباريات التي تقام على أراضي السعودية تم توفير منصة مكاني لحجز التذاكر إلكترونيًا باتباع الخطوات القادمة: