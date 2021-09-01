طريقة الدخول إلى حسابات الطلاب في منصة مدرستي، منصة مدرستي التعليمية من المنصات الهامة التي يجب أن يتم تسجيل الطلاب في المراحل التعليمية الأساسية بها، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن كيفية التسجيل في منصة مدرستي لأولياء الأمور والطلاب، وأوضحت لأولياء أمور طلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي طريقة الدخول إلى حسابات الأبناء في منصة مدرستي.

كيفية الوصول لحسابات الأبناء في منصة مدرستي

في بعض الأوقات يواجه أولياء الأمور صعوبة في الوصول إلى الحسابات الشخصية لأبنائهم في منصة مدرستي بسبب فقد كلمة السر مثلًا، لهذا أوضحت وزارة التعليم في السعودية على منصة تويتر أن أولياء الأمور يمكن لهم الحصول على كلمة السر لحساب الطالب على منصة مدرستي بواحدة من الطرق التالية:

التواصل مع مدير مدرسة الطالب لكي يقوم بإرسال بيانات الطالب محدثة مرة أخرى.

أو من خلال حساب ولي الأمر الشخصي على منصة مدرستي.

إرشادات الدخول في منصة مدرستي أو منصة روضتي

وقد نشرت وزارة التربية والتعليم السعودية مجموعة النصائح والإرشادات التالية عند التسجيل في منصة مدرستي أو روضتي للمستخدمين الجدد والقدامى وهي: