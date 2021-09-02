أحصل على سيارتك بدون تحويل الراتب وبأقساط مجدولة حتي 5 سنوات

أحصل على سيارتك بدون تحويل الراتب ، أحد عروض التمويل التأجيرى المتميزة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، وقد جاءت شركة إمكان كواحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي تعمل على توفير عروض تمويلية تلبي كافة الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد ، وقد قامت شركة إمكان بتقديم عرض التمويل التأجيري بدون تحويل الراتب ، والذي من شأنه تلبية احتياجات المواطن السعودي والمواطن المقيم لشراء السيارة التي يرغب بها ، وذلك بأقل راتب شهري وبإجراءات ميسرة وسريعة لإنهاء طلب التمويل.

أحصل على سيارتك بدون تحويل الراتب مع برنامج التمويل التأجيري من شركة إمكان للتمويل

تمويل تأجيرى ميسر بدون تحويل راتب وبالتقسيط حتي 5 سنوات ، أحد العروض التمويلية الميسرة والمتاحة لدى شركة إمكان للتمويل ، حيث يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة بهذا المنتج من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وسهلة ، كما تقدم الشركة هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة وذلك بهدف مساعدة العملاء لتحقيق أهدافه وتطلعاته لشراء سيارة الأحلام ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل التأجيرى المتاح لدي شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة العربية السعودية.

برنامج تمويلي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم الاستفادة من التمويل بأقل راتب شهري. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري ، للاستفادة من المنتج. موافقة فورية وسريعة من شركة إمكان علي طلب الحصول على التمويل. تقدم الشركة التمويل التأجيري بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ريال سعودي. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية مجدولة حتي 60 شهر.

شروط الاستفادة من برنامج التمويل التأجيرى لدى شركة إمكان للتمويل