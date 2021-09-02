أحصل على تمويلك بدون ضمانات ولا كفالات خلال 3 ساعات فقط وبالتقسيط الميسر

أحصل على تمويلك بدون ضمانات ولا كفالات ، تمويل شخصي بموافقة فورية خلال 3 ساعات فقط من التقدم بالطلب ، يأتي ضمن مجموعة من العروض التمويلية الميسرة المتاحة لدى بنك ساب ، حيث يوفر البنك هذا المنتج للمواطن السعودي والمواطن المقيم ، وذلك بأقل راتب شهري وبشروط سهلة وميسرة ، كما يوفر البنك للعملاء من خلال هذا التمويل مبالغ مالية كبيرة، وذلك بهدف مساعدة العميل في تلبية كافة احتياجاته المالية والشرائية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي بنك ساب لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي الشروط المطلوبة والواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي بنك ساب.

أحصل على تمويلك بدون ضمانات ولا كفالات خلال 3 ساعات من بنك ساب

بنك ساب أحد أهم وأكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ، وذلك نظراً لما يقدمه البنك من عروض تمويلية متكاملة ومتميزة بتسهيلات عديدة في السداد ، والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات المالية والشرائية لقطاع الأفراد بالمملكة ، ويأتي عرض التمويل الفورى بدون ضمانات ولا كفالات وبالتقسيط الميسر ، أحد تلك العروض التمويلية التي يقدمها البنك للعملاء ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، كما يوفر البنك للعملاء تسهيلات عديدة في السداد ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي بنك ساب لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يقدم البنك موافقة فورية علي الطلب وذلك خلال 3 ساعات فقط من التقدم بالطلب ، وتقديم كافة المستندات المطلوبة لاستكمال الطلب. يقدم بنك ساب للعملاء مبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي. يوفر البنك للعملاء أقساط لسداد مبلغ التمويل ميسرة ومجدولة ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، وبمدة يمكن أن تصل حتي 60 شهر. يقوم البنك بإعفاء العميل من الأقساط المستحقة المتبقية ، وذلك في حالة وفاة العميل أو العجز الكلي لاقدر الله . يتيح بنك ساب للعملاء إمكانية الحصول على تمويل إضافي ، وذلك بعد سداد 20% من قيمة التمويل القائم لدى البنك. إجراءات سريعة وفورية لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي بنك ساب. يتميز تمويل بنك ساب أنه لا يحتاج إلى وجود ضمانات ولا كفالات.

شروط الاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات من بنك ساب