نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 21 بـ201 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 2/9/2021 ارتفاعًا بشكل طفيف في مستهل تداولات اليوم الأخير في الأسبوع فيما لا يزال سعر الذهب اليوم في الأسواق العالمية يشهد حالة من الانتعاش سواء في التعاملات الآجلة أو التداولات الآنية حيث سجل الذهب مكاسب شهرية طفيفة بنسبة 0.3% نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسبوع الرابع من أغسطس الماضي حيث سجلت أسعار المعدن الأصفر حوالي 1823 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وتراواح سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 اليوم الخميس ما بين218.61 ريال و 219.25 ريال بارتفاع حوالي 0.8 ريال فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية ما بين 200.69 ريال إلى 201.27 ريال بارتفاع حوالي 0.10 ريال عن يوم أمس .

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية حوالي 191.84 ريال بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 164.44 ريال وشهدت أسعار الذهب في الفئات الدنيا نفس المعدل من التغير في الأسعار هذا الصباح.

أسعار الذهب اليوم بحسب الأوقية

أما على صعيد سعر أوقية الذهب فقد تراوح ما بين 6,818.67 ريال و6,798.91 ريال للذهب عيار 24 فيما وصل سعر أوقية الذهب عيار 22 ما بين 6,259.54 ريال و6,241.40 ريال وفي نفس السياق بلغ سعر أوقية الذهب عيار 18 في السعودية اليوم حوالي 5,106.21 ريال.

مزايا الاستثمار في الذهب

يعد الاستثمار في الذهب فرصة لأصحاب رؤس الأموال القليلة أو لمن لا يملكون خبرة طويلة في عالم الاستثمار وكذلك لأولئك الذين يخافون من المضاربة في أسواق المال من خلال شراء الأسهم والسندات لأنها عالية المخاطر بالتالي يمثل الذهب ميزة لهؤلاء حيث تنعدم فيه فرص المخاطرة إلى أدنى المستويات.

ويمكن الاستثمار في الذهب لأصحاب المبالغ الصغيرة بداية من أوقية واحدة من الذهب أو يمكن شراء سبائك الذهب والاحتفاظ بها في خزينة البنك أو في مكان آمن داخل البيت كما يمكن شراء الذهب من تطبيق الراجحي بدون تحمل قيمة الضريبة المضافة التي تصل إلى 15 % وينصح دائما بشراء الذهب عيار 24 في حالة الرغبة في الاستثمار لأن في هذه الحالة يدفع المشتري سعر الذهب بدون مصنعية الأمر الذي يجنبه الخسائر عند البيع.