نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي وشرح ضرورة إثبات الحضور في منصة مدرستي في المقال التالي

منصة مدرستي واسترجاع كلمة السر في منصة مدرستي المفقودة وأهمية إثبات حضور الطلاب في منصة مدرستى بالخطوات والتي تعود بالنفع على الطلاب وأولياء أمورهم ويأتي هذا الموضع استكمالا لشرح طريقة استخدام منصة مدرستى للطلاب والتي يعول عليها الكثير من أولياء الأمور في متابعة التقييم الخاص بأبنائهم الطلاب ومتابعة المواد العلمية التي يتم رفعها على منصة مدرستى التعليمية وأيضاً أهمية استخدام منصة مدرستى للمعلم والتي تساعده كثيراً في تقديم العون للطالب والرد على استفساراتهم والتواصل مع ولى الأمر بصورة مباشرة عن طريق تطبيق منصة مدرستى. كيف اسوي دخول في منصة مدرستى الدخول على رابط منصة مدرستى التعليمية.

ثم الضغط على خيار الدخول من حساب مايكروسوفت للمعلمين أو الدخول عبر الصفحة الرئيسية للطلاب.

كذلك طريقة دخول أولياء إلى منصة مدرستى يتم من خلال نظام نور وكذلك بالنسبة للإداريين.

ثم يقوم بإدخال البيانات في حالة دخول المعلمين إلى مايكروسوفت أو بيانات ولى الأمر في نظام نور.

وإدخال الاسم وكلمة المرور.

وبعد ذلك ينتقل بكم الموقع إلى استعراض الخدمات المتاحة في منصة مدرستى التعليمية ومنها استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي. كيف استرجع كلمة السر في منصة مدرستى الدخول إلى رابط منصة مدرستي.

ثم الضغط على خيار الدخول من حساب مايكروسوفت للمعلمين أو الدخول عبر الصفحة الرئيسية للطلاب.

وكتابة اسم المستخدم.

والنقر على خيار التالي.

ثم النقر على خيار ” نسيت كلمة السر في منصة مدرستى.

وبعد ذلك يتم فتح تبويب جديد يطلب إدخال اسم المستخدم.

ثم كتابة رمز التحقق المرئي والضغط على التالي.

واختيار الطريق التي سيتم إرسال رقم المرور عليها.

وبعد ذبك يتم كتابة البيانات المطلوبة في منصة مدرستى.

وأخيراً يتم كتابة كلمة السر الجديدة في منصة مدرستى وبذلك تم استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي. طريقة إثبات الحضور في منصة مدرستى إلكترونياً الدخول إلى رابط بوابة مدرستى.

وتسجيل الدخول على المنصة بإدخال الاسم وكلمة السر.

وبعد ذلك يجب الضغط على خيار جدولي.

ثم اختيار الدروس التي يجب على الطالب حضورها بواسطة ولى الأمر أو الطالب نفسه.

ويتم النقر على خيار رابط التسجيل.

وبعد ذلك يتم النقر على خيار ” انضمام لحصور الحصص إلكترونياً”.

وبذلك يتم تسجيل الحضور والغياب للطالب وذلك في تقارير الغياب والحضور على منصة مدرستى.

وأيضاً يتم تسجيل دخول الطالب للدرس المثبت في النظام ويتم حصر الحضور والغياب للطالب في المنصة من خلال المعلم في منصة مدرستى التعليمية. الوسوم عمر شويل - جدة استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي وشرح ضرورة إثبات الحضور في منصة مدرستي - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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