الاستعلام عن مديونية موبابلي برقم الهوية وتسديد فاتورة موبايلى إلكترونياً ورقم الاتصال بهم

الاستعلام عن مديونية موبابلي Mobily برقم الهوية وطريقة التواصل مع خدمة العملاء في شركة موبايلي السعودية وكيفية تقديم شكوى موبايلي كل تلك الأسئلة يطرحها الكثير من عملاء شركة موبايلي التي تخدم الملايين في المملكة عن طريق تقديم عروض وباقات موبايلى للإنصال وعروض وباقات الإنترنت من موبايلي وهناك أيضاً تفاصيل الباقة التعليمية المدعومة من موبايلي كل تلك التفاصيل سنتناولها في السطور التالية.

الاستعلام عن مديونية موبابلي برقم الهوية

استعلام مديونية موبايلى يتم بطريقة إلكترونية.

الدخول على صفحة الفواتير المستحقة لدي موبايلي.

وبعد ذلك يجب اختيار نوع هوية العميل سواء كانت هوية وطنية أو هوية مقيم.

ثم كتابة رقم الهوية التي قام باختيارها.

ويقوم بإدخال الرقم السابق.

ثم يطلب موقع مديونية موبايلي رقم للتواصل مع العميل.

ويوم بالنقر على أيقونة ” أنا لست روبوت”.

وأخيراً يقوم بالنقر على خيار ” إرسال لمعرفة مديونية شركة موبايلي.

التواصل مع خدمة عملاء موبايلي

طرق التواصل مع خدمة عملاء موبايلى السعودية تكون عبر الاتصال على رقم خدمة عملاء موبايلي 900 من خلال خطوط موبايلى أو عن طريق الاتصال من الخطوط الأخري بشركة موبايلى على رقم 1100 مواعيد عمل خدمة عملاء موبايلى على مدار اليوم لحل مشاكل عملاء موبايلى عن طريق التحدث مع خدمة العملاء في شركة موبايلي السعودية والاستعلام عن مديونية موبابلي .

كيفية تقديم شكوى لشركة موبايلي السعودية

الدخول على رابط موع شركة موبايلي الرسمي.

ثم النقر على خيار ” شخصي”.

وبعد ذلك يتم تحديد نوع الشكوى من الخيارات في القائمة الموجودة داخل موقع موبايلي.

ويتم كتابة رقم هوية العميل أو رقم الإقامة وذلك بعد تحديد نوع الهوية للمواطن أو للوافد.

ثم يتم كتابة رقم الجوال.

وأخيراً يجب كتابة الشكوى بالتفصيل للرد عليها من قبل فريق عمل استقبال الشكاوى في شركة موبايلي.

تسديد فاتورة موبايلى إلكترونياً 1443