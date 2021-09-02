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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن شروط السفر بين مصر والسعودية للمقيمين وتفاصيل فتح الطيران المباشر في المقال التالي
شروط السفر بين مصر والسعودية وعودة المقيمين من المملكة إلى مصر بعد قرار رفع تعليق السفر للمقيمين بالسعودية 2021 والذي تم إصدارة بعد تلقى اكثر من 80% من المواطنين والمقيمين في السعودية للقاح فيروس كورنا والوصول إلى آلية السفر إلى المملكة وطرق السفر من السعودية إلى الخارج للمقيمين الذين حرمتهم أزمة كورنا من زيارة أوطناهم لذا يهتم الملايين بأخبار تعليق السفر وشروط سفر المقيمين بالسعودية وشروط الطيران للسفر إلى السعودية 2021.
تفاصيل تعليق السفر للمقيمين بالسعودية
تعليق الطيران وسفر المقيمين في المملكة إلى الخارج تم الإعلان عنه رسمياً من قبل الحكومة السعودية استناداً إلى قرار وزارة الخارجية للشئون القنصلية والذي ينص على السماح برفع تعليق الرحلات من والى الدول التي كانت أعلنت عن حظر السفر إليها بسبب تفشي فيروس كورنا وقائمة الدول التي تم تعليق السفر منها إلى السعودية واهمها كانت الإمارات ومصر وباكستان والولايات المتحدة واندونيسيا وإيطاليا والبرازيل وانجلترا وتركيا وجنوب أفزيفيا والسويد وأيرلندا وألمانيا والبرتغال والهند واليابان وفيتنام.
شروط سفر ومغادرة المقيمين في السعودية
- أولاً يجب على المقيم ى حالة مغادرة المملكة أن يكون حاصل على جرعتي لقاح كورنا المعتمد في السعودية.
- ويجب أن يكون المقيم تم تطعيمه باللقاح داخل المملكة.
- كذلك بالنسبة للعودة من الدول التي يشملها قرار تعليق السفر إلى السعودية بشكل مباشر.
- وأيضاً يجب أن تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والتي أصدرتها الجهات الصحية في السعودية.
شروط السفر بين مصر والسعودية للمقيمين 2021
- القرار سارى على الفئات المسموح لها بالسفر إلى السعودية:
- الحاصلين على هوية مقيم.
- والأشخاص الحاصلين على تأشيرة الخروج والعودة سارية المفعول.
- وكذلك يجب أن يكون الشخص محصن وحاصل على جرعة لقاح المعتمدة في السعودية.
- والقرار يشمل عودة الطيران المباشر بين مصر والسعودية.
- ثم يجب الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الصحية المتبعة في مصر والمملكة.
- الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوع والخروج مباشرة إلى مختبرات فحص كورونا المعتمدة لمعرفة نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا.
- كذلك في حالة ظهور نتيجة المسحة بناء عليها يسمح للمقيم بالذهاب إلى العمل والدخول والخروج فى كافة المنشآت عن طريق تطبيق توكلنا بعد إثبات حالة المقيم في توكلنا.
- وأيضاً في حالة مخالفة تلك التعليمات يتم تغريم المقيم 10 الآف ريال ويتعرض المقيم للترحيل من المملكة لمخالفة الإجراءات الصحية.
- ثم يجب أن يرتدى الشخص الكمامة طوال مدة الرحلة.
- وأيضاً يتم السماح للوافد الراغب بالسفر إلى مصر والذي يحمل شهادة لقاح كوقيد المطبوعة على كيو ار كود والخاص بتطبيق صحتي بالسفر وعدم اشتراط تقديم شهادة pcr في حالة إثبات شهادة اللقاح والتطعيم مضى عليه 14 يوماً بعد الجرعة الثانية المعتمدة.
- ويجب على المسافرين الحفاظ على التباعد الاجتماعي في الطائرة أثناء الرحلة.
- لا يتم السماح للوافد المغادر لمصر بواسطة شهادة pcr صالحة وتم إصدارها بمصر بأن يستخدم تلك الشهادة عند العودة إلى مصر مرة ثانية ويجب إجراء فحص pcr جديد للسماح بالسفر إلى مصر من السعودية للمقيمين.
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