نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب اعتماد لقاح كورونا من خارج السعودية وأنواع اللقاحات المعتمدة فى السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب اعتماد لقاح كورونا من خارج السعودية وما هي أنواع اللقاحات المعتمدة في المملكة وطريقة توثيق لقاح وكيف اسجل لقاح كورنا من خارج السعودية كل تلك الأسئلة يبحث عنها ملايين المغتربين والذين يسعون إلى معرفة شروط دخول السعودية الجديدة وتسجيل الزيارة إلى المملكة سواء كانت تلك الزيارة لمن سبق له العمل وغادر بسبب تفشى كورنا أو لأول زيارة عمل لذا نقدم لكم تفاصيل وطريقة تقديم طلب اعتماد لقاح خارج السعودية 1443.

ما هي شروط السفر إلى السعودية 2021

شروط القدوم إلى المملكة التي تتعلق بجائحة كورونا.

ويجب على الشخص القادم إلى المملكة تلقى نوع لقاح كورنا المعتمد من قبل السعودية.

كذلك يجب تقديم شهادة فحص مختبري (pcr) وتكون معتمدة من جهة رسمية وتكون سلبية النتيجة.

وأيضاً يجب أن لا تتجاوز مدة النتيجة 72 من قبل المغادرة إلى السعودية.

وبالنسبة لمن تلقى جرعات لقاح كورنا فيجب عليه تقديم ما يفيد ذلك من الجهات الصحية الرسمية فى دولته.

تم إلغاء الحجر الصحي لمن تلقى لقاح كورونا.

ثم يجب على المسافر إلى السعودية اتباع إجراءاتها الصحية وكافة التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة في المملكة.

ما هو لقاح كورونا المعتمد في السعودية للوافدين

اللقاح المعتمد من السعودية هو لقاح أكسفورد.

كذلك لقاح كورونا استرازينيكا.

ثم لقاح فايزر بايونتيك ولقاح فايزر الاخر موديرنا.

وايضاً لقاح جونسون اند جونسون و طلب اعتماد لقاح كورونا .

هل اللقاح الصيني معتمد في السعودية

اللقاح الصيني والخوف من عدم قبول الدول المسافرين اليهم بسبب لقاح فيروس كورونا الصيني وهل اللقاح الصيني معتمد للسفر إلى السعودية .

لقاح كورنا الصيني معتمد للسفر إلى السعودية ولكن وفق شرط أساسي هو تقديم شهادة رسمية من الجهات الصحية الحكومية في بلد الوافد تؤكد انه تم تلقى جرعتين من لقاح كورنا الصيني وهما ” سينوفارم أو سينوفاك” بالإضافة إلى جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية والتي تم ذكرها في المقال.

كيف اقدم طلب اعتماد اللقاح للسفر إلى السعودية

الدخول إلى رابط موقع تسجيل اللقاح للسفر إلى السعودية ” البوابة الخارجية للتطعيم”.

وبعد ذلك يتم كتابة بيانات شهادة التطعيم المعتمدة من الجهات الصحية الرسمية في بلد المسافر.

وبعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وأخيراً يتم رفع شهادة اللقاح ونتيجة تحليل البي سى ار والتي تكون معتمدة من الجهات الصحية الرسمية على موقع اعتماد لقاح كورنا للمسافرين إلى السعودية و طلب اعتماد لقاح كورونا 1443.

الموقع الرسمي لتلقي لقاح كورونا في المملكة

قد أعلنت المملكة عن موقعها الرسمي لتلقي طلبات اللقاح والرابط الرسمي لوزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا واستلام الطلبات من بوابة مقيم السابق ذكرها مسبقا وبذلك ستصلك رسالة بتأكيد الحجز والاستلام وتلقي اللقاح المناسب.