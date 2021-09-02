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طريقة تسجيل مستخدم جديد في إيجار 1443 عبر موقعنا، تعتبر من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من السعوديين، حيث يُمكن للأشخاص في المملكة الاستفادة بشكل أكبر من الخدمات التي يقوم بتقديمها برنامج إيجار، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص هذا الموضوع.
طريقة تسجيل مستخدم جديد في إيجار 1443
لكي تتمكن من التسجيل في برنامج إيجار لابد من اتباع مجموعة من الخطوات وهي:
- الانتقال مباشرة إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة إيجار.
- اتجه إلى الخدمات الإلكترونية ثم تسجيل منشأة وساطة عقارية.
- النقر على التالي ثم قم بإضافة جميع البيانات المطلوبة.
- إضافة رمز التحقق المُرسل على جوالك.
- النقر أخيرًا على خانة تسجيل.
شروط التسجيل في برنامج ايجار 1443
توجد مجموعة من الشروط اليت يجب أن تتوفر في الشخص الذي يريد التسجيل في برنامج إيجار، وهذه الشروط هي:
- ضرورة أن يكون الشخص الراغب في التسجيل حاملاً للجنسية السعودية.
- لابد من امتلاكه سجل تجاري للمنشأة العقارية.
- ينبغي أن يكون السجل التجاري ساري وغير منتهي.
- لابد من الغرض الرئيسي من تأجير العقار هو السكن.
خطوات توثيق عقد إيجار
لكي يتم توثيق عقد الإيجار الخاص بك لابد من اتباع ما يلي:
- الضغط على الرابط المُرسل إليك من قبل برنامج إيجار.
- سجل دخول في حساب المؤجر والمستأجر.
- أنقر على خانة البدء ثم تحقق من العقد.
- قم بالموافقة على إرسال العقد للطرف الآخر.
- بعد ذلك دخول الطرف الأخر إلى الرابط الذي تم إرساله.
- يسجل دخول الطرف الثاني لحسابه الشخصي في البرنامج.
- مراجعة العقد ثم الموافقة عليه.
كيفية إلغاء عقد إيجار في برنامج إيجار
لكي يتم إلغاء عقد الإيجار لابد من اتباع مجموعة من الخطوات ما يلي:
- الانتقال إلى رابط برنامج إيجار من خلال النقر هنا.
- بعد ذلك تحقق من ما يطلبه البرنامج.
- الضغط على خانة العقود ثم جميع العقود.
- النقر على الخيارات ثم إنهاء العقد.
- النقر على التالي وكتابة كافة المعلومات المطلوبة.
- اتباع كافة التعليمات ثم أنقر على تأكيد طلب الإنهاء.
- بالخطوات السابقة تكون تمت عملية إلغاء العقد بنجاح.
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