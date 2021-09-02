تمويل شخصي 2.500.000 ريال بموافقة فورية وبأقل رسوم إدارية للمواطنين

حلم الحصول على تمويل شخصي بمبلغ كبير ليس بالأمر الصعب، حيث يمكنك الآن الحصول على تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بمبلغ يصل إلى أكثر من 2 مليون ريال سعودي بموافقة فورية بعد تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة، هذه الخدمة تقدمها الكثير من الجهات التمويلية، سواء البنوك السعودية، أو شركات التمويل المرخصة والمعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ولكن مع اختلاف قيمة التمويل بالطبع، إلا أنه بالفعل يمكن للعميل الحصول على تمويل شخصي بهذا المبلع بعد التقديم الإلكتروني، وتقديم كافة الأوراق المطلوبة، كما يجب أن يكون العميل مستوفي كافة الشروط التي وضعها البنك، ومن ثم يمكن التقديم والحصول على المبلغ كاملاً.

سواء كنت ترغب في شراء سيارة أحلامك الجديدة، أو دفع مصروفات أبنائك الدراسية، أو إذا كنت تخطط لشراء شقة أو فيلا سكنية، يوفر لك البنك هذه الخدمة، ويساعدك على تحقيق أحلامك، عبر خدمة التمويل الشخصي من البنك السعودي الفرنسي، الذي يعد واحداً من أبرز البنوك العامة في المملكة العربية السعودية، ويقدم خدماته للعديد من الأفراد والجهات الحكومية، والشركات والمنشآت، وذلك بفضل سرعة إنجاز الخدمات، والخدمات الإلكترونية التي يوفرها عبر موقعه الرسمي.

مميزات التمويل

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فترة سداد الأقساط تصل إلى 5 سنوات.

موافقة فورية على التمويل.

إعفاء الورثة من السداد في حالة وفاة صاحب التمويل لا قدر الله.

يمكن إعادة التمويل بعد سداد نسبة 20 بالمائة من التمويل الحالي.

يمكن شراء المديونية من بنوك أخرى.

تمويل شخصي يصل إلى 2.500.000 مليون ريال.

رسوم إدارية بنسبة 1 بالمائة أو 5.000 ريال سعودي أيهما أقل.

المستندات والأوراق المطلوبة

على الجانب الآخر حدد البنك السعودي الفرنسي مجموعة من الأوراق التي يجب إحضارها للبنك، وتتمثل في خطاب تعريف من جهة عمل العميل، خطاب تحويل راتب من جهة العمل لحساب العميل في البنك السعودي الفرنسي، كشف حساب بنكي من البنك الحالي الذي يتعامل معه العميل، أصل الهوية الوطنية للعميل، فتح حساب جاري في البنك السعودي الفرنسي.

طريقة التقديم على تمويل السعودي الفرنسي

من ناحية أخرى أوضح البنك السعودي الفرنسي أنه يمكن للعملاء التقديم بشكل إلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية للبنك السعودي الفرنسي، وذلك من خلال رابط التقديم على تمويل البنك السعودي الفرنسي، ومن ثم يجب على العميل ملئ بيانات نموذج التقديم الإلكتروني، والذي يشمل بيانات العميل وهي، نوع العميل، الاسم، العمر، جهة العمل، الدخل الشهري للعميل، المنطقة السكنية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، رقم الهوية الوطنية، وأخيراً اختيار المنتج المراد طلبه من البنك، وفي حال وجود شكاوى أو استفسار يمكن للعميل التواصل مع خدمة العملاء عبر قنوات التواصل المختلفة.