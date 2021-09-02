خدمة طباعة رمز الاستجابة السريع now على منصة بلدي balady.gov.sa

خدمة طباعة رمز الاستجابة السريع أصبحت من أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة في المملكة العربية السعودية على منصة منصة بلدي balady.gov.sa فهى من المنصات الإلكترونية التى تقدم العديد من الخدمات للمنشآت التجارية وتوفر خدمة طباعة رمز الإستجابة السريع بمصداقية، وخطوات بسيطة يتمكن صاحب المنشأت من الحصول عليها من أي مكان بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب البلدية، والحصول على معلومات كاملة عن رأي العملاء في أداء المنشأة والخدمات المقدمة وجودتها فهو معيار تقييم أساسي.

خدمة طباعة رمز الاستجابة السريع

تستهدف خدمة طباعة رمز الاستجابة السريع QR Code للرخصة التجارية الحصول على وجهة نظر العملاء وتقييمهم لجودة الخدمات المقدمة وذلك عبر منصة بلدى balady.gov.sa الإلكترونية الشهيرة في المملكة العربية السعودية، لضمان المصداقية في الحصول على رأي الشركة، بالإضافة إلى رأي العاملين داخلها ويكون التقييم موضح للجميع ويمنع التلاعب فيه.

طريقة طباعة رمز الاستجابة السريع

يستطيع أصحاب المنشأت في المملكة العربية السعودية الحصول على خدمة طباعة رمز الاستجابة السريع QR Code من منصة بلدى الإلكترونية من خلال الخطوات الآتية: