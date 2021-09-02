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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة طباعة رمز الاستجابة السريع now على منصة بلدي balady.gov.sa في المقال التالي
خدمة طباعة رمز الاستجابة السريع أصبحت من أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة في المملكة العربية السعودية على منصة منصة بلدي balady.gov.sa فهى من المنصات الإلكترونية التى تقدم العديد من الخدمات للمنشآت التجارية وتوفر خدمة طباعة رمز الإستجابة السريع بمصداقية، وخطوات بسيطة يتمكن صاحب المنشأت من الحصول عليها من أي مكان بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب البلدية، والحصول على معلومات كاملة عن رأي العملاء في أداء المنشأة والخدمات المقدمة وجودتها فهو معيار تقييم أساسي.
خدمة طباعة رمز الاستجابة السريع
تستهدف خدمة طباعة رمز الاستجابة السريع QR Code للرخصة التجارية الحصول على وجهة نظر العملاء وتقييمهم لجودة الخدمات المقدمة وذلك عبر منصة بلدى balady.gov.sa الإلكترونية الشهيرة في المملكة العربية السعودية، لضمان المصداقية في الحصول على رأي الشركة، بالإضافة إلى رأي العاملين داخلها ويكون التقييم موضح للجميع ويمنع التلاعب فيه.
طريقة طباعة رمز الاستجابة السريع
يستطيع أصحاب المنشأت في المملكة العربية السعودية الحصول على خدمة طباعة رمز الاستجابة السريع QR Code من منصة بلدى الإلكترونية من خلال الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول على منصة بلدى.
- اختر خدمات بلدي.
- الضغط على خدمات رخص الأنشطة التجارية.
- اختيار خدمة طباعة رمز الإستجابة السريعة.
- النقر على ابدأ الخدمة.
- الموافقة على اتفاقية الاستخدام.
- إضافة البيانات المطلوبة “اسم مقدم الطلب، رقم الجوال”.
- النقرعلى تحقق.
- إضافة رمز التأكيد الذي وصل هاتفك.
- اختيار صفة مقدم الطلب “مالك/مدير منشأة”.
- النقر على السجل التجاري واختر المطلوب.
- الضغط على استعراض.
- الضغط على السجل التجاري واختر التعمير المراد.
- قدم الطلب.
- إضافة رقم الرخصة وحالتها.
- إضافة تاريخ إصدار الرخصة وانتهائها.
- حدد النشاط ومساحة المحل.
- إضافة بيانات اللوحات.
- ضع تاريخ عقد التملك وانتهائه.
- حدد عدد الوحدات.
- وضح اسم المحل والعاملين والإمكانيات “كاميرات – مصعد”.الفئة
- وضح عدد الأدوار في المحل.
- استكمال باقى البيانات السكنية المطلوبة.
- الضغط على التالي.
- إضافة اسم مدير الموقع.
- إضافة رقم الجوال.
- إضافة رمز التأكيد واضغط تأكيد.
- حدد مواعيد العمل وأليات التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي.
- إرفاق صور عن المحل.
- يتم تحميل ملف رمز الإستجابة السريع كيو ار مكتوب عليه رأيك يفرق.
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