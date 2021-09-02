شروط تمويل إمكان الفوري والسريع وبدون كفيل

شروط تمويل إمكان الفوري والسريع وأيضاً لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن حيث تسعى شركة إمكان للتمويل لتوفير منتجات تمويلية ميسرة وأيضاً بفترات سداد مرنة ومختلفة حيث توفر شركة إمكان نوعين من التمويلات الشخصية تمويل شخصي ميسر وأيضاً تمويل شخصي إضافي وتتميز تلك التمويلات بأنها لا تحتاج إلى كفيل أو ضامن ومن خلال مقال اليوم سوف نتعرف على شروط الحصول على تمويل شركة إمكان بالمملكة.

شروط تمويل إمكان الفوري والسريع

توفر شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية منتجات تمويلية ميسرة حيث توفر تمويل شخصي ميسر وأيضاً تمويل شخصي إضافي وتلك القروض المالية لا تحتاج إلى كفيل وأيضاً يمكن الحصول على تلك المنتجات التمويلية من خلال الإنترنت عن طريق تحميل تطبيق إمكان على الهاتف وطلب التمويل من خلال التطبيق.

شروط التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل

التمويل الشخصي الميسر من شركة إمكان متاح بالتقسيط على فترة زمنية ربما تصل إلى 24 شهر وأيضاً لا يتعارض تلك التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة ولكن هناك شروط من أجل الحصول على تلك التمويل وهى:

يشترط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم المتقاعد يحصل على دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

50000 ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل الميسر من إمكان.

كذلك تكون أقصى مدة لفترة سداد التمويل الميسر لدى إمكان هى 24 شهر.

شروط التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل

كذلك حددت شركة إمكان للتمويل شروط لابد من توافرها لدى العميل الراغب في طلب التمويل الشخصي الإضافي بالمملكة وتتمثل تلك الشروط في الآتي: