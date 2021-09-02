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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على وظائف ديوان المظالم 1443 عبر موقعنا، يهتم الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية في معرفة الوظائف الخاصة بالرجال أو السيدات للالتحاق بها، فهي من ضمن الوظائف الاجتماعية الهامة التي يرغب الكثير من الالتحاق بها من أجل الاستقرار الوظيفي، واليوم سوف نتطرق للمزيد عبر السطور القادمة بالتفصيل.
وظائف ديوان المظالم 1443
إدارة الموارد البشرية أعلنت عن وظائف ديوان المظالم عن بعض الوظائف الشاغرة بها، وذلك للعمل بنظام التقاعد في العدد من الوظائف الإدارية السادسة أو السابعة في المقر الخاص بالديوان والمحاكم، وهذه الوظائف يتم العمل بها لنظام التقاعد وفقًا للكثير من الضوابط والشروط، وأكدت على الراغبين في التسجيل لابد من التسجيل في منصة جدارة إلكترونيًا.
موعد التسجيل في ديوان المظالم
يبدأ التسجيل في 1 سبتمبر 2021 الموافق يوم الأربعاء، ويستمر حتى الأحد من 5 من سبتمبر لعام 2021، فالتقديم متاح في تلك الفترة لكافة الراغبين.
شروط التسجيل في وظائف ديوان المظالم 1443
هناك مجموعة من الشروط الخاصة بالتقديم في الوظائف المتاحة في ديوان المظالم وهي:
- ضرورة التقديم عبر نظام جدارة الإلكتروني.
- ينبغي أن يكون الشخص المتقدم سعودي.
- لابد أن يتجاوز عمره 18 عام وأن يكون لائق صحيًا.
- يجب أن يكون حسن السير والأخلاق.
- ضرورة أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب.
- يلزم ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في أي جرائم.
- يجب ألا يكون تم فصله من قبل من أي عمل لأي أسباب تأديبيه.
- ضرورة ألا يكون محكوم عليه بالسجن الذي لا تتجاوز مدته سنة أو أي جرائم الموارد البشرية.
- ينبغي ألا يكون لديه خدمة سابقة وفقًا للمادة 226 من اللائحة.
- يلزم ألا يكون اجتاز القدر المعرفية للمركز الوطني للقياس.
طريقة التقديم على وظائف ديوان المظالم 1443
إدارة الموارد البشرية أعلنت عن كيفية التسجيل في وظائف الديوان ويُمكنهم ذلك عن طريق اتباع ما يلي:
- الاتجاه إلى الرابط الرسمي لنظام جدارة.
- قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم رمز التحقق.
- سجل الدخول لحساب المستخدم وابحث عن الوظائف.
- اختيار الوظيفة المناسبة ثم تعبئة البيانات المطلوبة ثم أنقر على تقديم الطلب.
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