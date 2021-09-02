نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم أبشر المجاني الموحد الجديد الدعم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم أبشر المجاني الموحد الجديد الدعم الفني من الأرقام الهامة التي يبحث عنها الكثيرين في المملكة العربية السعودية، فهي من ابرز المنصات السعودية الإلكترونية التي تُقدم الكثير من الخدمات تسهيلاً على جميع المواطنين والمقيمين بها، وفي حالة الرغبة في الاستفسار عن أي أمر يُمكنك التواصل مع المنصة عبر الرقم المجاني لها بكل سهولة ويُسر.

طريقة إنشاء حساب في منصة أبشر

لكي يتم إنشاء حساب في منصة أبشر للاستفادة من كل ما تحويه من خدمات للمواطنين والمقيمين أيضًا لابد من اتباع بعض الخطوات وهي:

الاتجاه للرابط الرسمي الخاص بمنصة أبشر.

ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار السؤال السري والإجابة عنه.

الضغط على أيقونة موافق.

بعد الانتهاء من التسجيل يطلب منك الموقع تأكيد هويتك.

وسيتم تسليم الملف لموظف التفعيل.

خطوات التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية

لكي يتم التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية وذلك عن طريق اتباع ما يلي:

الاتجاه إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة أبشر.

الضغط على خانة تسجيل مستخدم.

القيام بكتابة البيانات وهي رقم الهوية، ورقم الإقامة.

كتابة عنوان البريد الإلكتروني ثم أعد كتابة البريد.

اختيار اللغة العربية وقم بكتابة رقم الهاتف.

النقر على الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على خانة الموافقة على تأكيد.

سيرسل إليك رمز تأكيد الموقع لابد من كتابته.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات أنقر على موافق.

رقم أبشر المجاني الموحد الجديد الدعم الفني

وزارة الداخلية السعودية أطلقت رقم مجاني من أجل التواصل مع منصة أبشر وهو 920020405، لكي تمكن المواطنين في المملكة من الاستفسار عن جميع الخدمات المُقدمة من قبل المنصة، وأيضًا تكلفة المكالمة مجانية.

طرق التواصل مع الدعم الفني أبشر

وزارة الداخلية السعودية وفرت طرق مختلفة للتواصل مع الدعم الفني لها، وطرق هي:

إمكانية التواصل من داخل المملكة العربية السعودية على الرقم 8007490000.

الاتصال من خارج السعودية على رقم 00966114618666

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان رقم أبشر المجاني الموحد الجديد الدعم الفني وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص المنصة، ونود أن يكون نال إعجابكم.