نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع منصة مدرستي تسجيل الدخول وزارة التعليم السعودية وخطوات التسجيل عبر توكلنا برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فعلت وزارة التعليم السعودية رابط موقع منصة مدرستي لتسجيل دخول من حساب مايكروسوفت أوفيس الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية عبر رابط منصة مدرستي وطريقة التسجيل في منصة مدرستي وزارة التعليم لاستخدامها للتعليم عن بٌعد بالتزامن مع دخول العام الدراسي الجديد حيث أعلنت وزارة التعليم المملكة عن استمرارية التعليم عن بعد في كافه المدارس الأهلية والرسمية والعالمية والدولية من خلال منصة مدرستي التعليمية حفاظا على سلامة الطلاب خاصة في ظل تواجد و انتشار فيروس كورونا وذلك للحد من زيادة الأعداد والتي قد تؤدي إلى الوصول إلى كارثة مرة أخرى كما شهدت عام 2020 هذا الصدد.

التسجيل في منصة مدرستي

وبدء الطلاب من صباح يوم الأحد الماضي في البحث عن خطوات التسجيل في منصة مدرستي خاصه أن الدراسة بدأت في اليوم ذاته وان الوزارة سمحا لطلاب رياض الأطفال و المرحلة الابتدائية بالتسجيل في موقع منصة مدرستي للاستفادة منها حيث يطلقون من خلالها الدروس والشروحات للمناهج الخاصة بهم والتواصل مع المدرسين والطلاب بواسطتها.

وكانت الوزراء قد أتاحت الفرصة للطلاب في الأسبوع الأول من الدراسة من أجل استكمال عمليات التسجيل في مدرستي و حل المشكلات التي تواجهم سواء للطلاب أو للمدرسين في المنصة.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

وعن كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي يقوم الطالب باتباع الخطوات الآتية للدخول على المنصة وذلك من خلال السطور التالية:-

الخطوة الأولى: يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا من خلال حسابه الشخصي.

في الخطوة الثانية يقوم الطالب بإدخال رقم هويته الشخصية والكود السري الخاص به والرقم الخاص بالتحقيق عن طريق الرسائل النصية التي تصل له وايضا ادخل الرقم السري.

ثم يقوم بعد ذلك بإختيار التبويب الخاص بحسابي من خلال ان يقوم الطالب بادخال بيانات مدرستي ثم يقوم بعمل نسخ اسم المستخدم ويضغط على كلمة إرسال ثم ينتظر حتى تظهر كلمة المرور وسيتم تفعيل حسابك على برنامج التايمز.

في الخطوة الأخيرة يتوجه الطالب الى موقع منصة مدرستي و يقوم بتسجيل الدخول ثم يقوم بتسجيل حساب على مايكروسوفت أوفيس وايضا يقوم بنسخ اسم المستخدم الذي حصل عليه وكلمة المرور التي وصلت له على الجوال ويقوم في النهاية بتحديث قائمة المرور بعد ذلك.