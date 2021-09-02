تمويل شخصي بدون تحويل راتب من بنك الجزيرة المميزات والشروط والمستندات بالمملكة

تمويل شخصي بدون تحويل راتب من بنك الجزيرة المميزات والشروط والمستندات مهما كانت خططك، تجديد المنزل، تعليم ملائم لأولادك، سيولة نقدية، فيسعى بنك الجزيرة أن يقدم لعملاؤه افضل التمويلات والقروض، وإيجاد حلول مالية مبتكرة مع برامج التمويل الشخصي، التي تساعدك علي تغطية كافة المصاريف التي تناسب عائلتك، وهو من افضل البنوك بالمملكة، التي تقوم بتقديم جميع الخدمات المصرفية بأحدث الوسائل، وخيارات السداد المتنوعة، وكذلك بأقساط محددة، ثم تكون مجدولة لمساعدة العملاء، في اختيار التمويلات المناسبة، وهذا ما يلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم، وسنقدم لك في هذا التقرير عن تمويلات بنك الجزيرة، ومميزاتها والشروط والمستندات، المقدمة للحصول علي التمويل. شروط التمويل الشخصي دينار من بنك الجزيرة لموظفي البنوك والمهنيين بالمملكة.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب من بنك الجزيرة المميزات والشروط والمستندات

هناك مزايا عديدة للتمويل الشخصي من بنك الجزيرة في المملكة:

بدون تحويل راتب. ثم رسوم إدارية 1% من مبلغ التمويل. يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يصل التمويل 750.000 ريال سعودي. ثم هامش ربح67% متمنا المصاريف الإدارية. إمكانية إعادة التمويل. تامين تكافلي في حالة الوفاة أو العجز، وتعفي الأسرة من تسديد القرض.

شروط التمويل الشخصي من بنك الجزيرة

الحد الأدنى للراتب 1500 ريال سعودي. ثم لا يقل العمر عن 35 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما. سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية، أو مقيم يحمل اقامة سارية. لدي العميل سجل ائتماني جيد. ثم لا تقل فترة الخدمة بالعمل سنتين.

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل

صوره من بطاقة الهوية الوطنية للسعودين، والإقامة للوافدين. ثم بطاقة العمل الخاصة بالعميل. كشف حساب بنكي لمدة ثلاث اشهر. خطاب تعريفي من جهة العمل، المسمي الوظيفي، الراتب الشهري، تاريخ الالتحاق بالعمل، البدلات إن وجدت. ثم صورة من مفردات الراتب الشهري للمستفيد.

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