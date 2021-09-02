قرار توطين الوظائف التعليمية في السعودية 1443 توطين المدارس الأهلية

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عمر شويل - جدة قرار توطين الوظائف التعليمية في السعودية 1443؛ حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرَار توطين الوظائف في المدارس الأهلية، ليدخل حيز التنفيذ في مطلع شهر سبتمبر 2021، ويستمر لمدة ثلاث سنوات ليتم التنفيذ على مراحل تبدأ بالمدارس العامة الأهلية والعالمية للبنين والبنات كمرحلة أولى، ولعل الهدف الأساسي من ذلك هو القضاء على البطالة بين الشباب السعودي، من خلال تعيين المواطنين السعوديين في الوظائف التعليمية بدلًا من الوافدين.

قرار توطين الوظائف التعليمية في السعودية

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار توطين الوظائف التعليمية في السعودية في المدارس الأهلية والعالمية للبنين والبنات كمرحلة أولى، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ توطين الوظائف في المدارس الأهلية بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التنفيذ، وهو الأول من شهر سبتمبر الجاري، كما يتم تنفيذ التوطين على عدة تخصصات بنسب معينة، كالتالي:

استهدف قرار التوطين جميع التخصصات بما فيها الكيمياء والرياضيات والفيزياء والعلوم والحاسب الآلي.

زيادة نسبة التوطين في تخصصات اللغة العربية والتربية الفنية والدراسات الإسلامية والاجتماعية الإسلامية والهوية الوطنية في المدارس العالمية.

يهدف قرار توطين الوظائف في المدارس الأهلية إلى توفير 28 ألف وظيفة للشباب السعودي من الجنسين في خلال ثلاث سنوات.

يساهم القرار في تعزيز مشاركة الشباب السعودي في سوق العمل وزيادة الناتج المحلي.

موعد تطبيق قرَار توطين الوظائف في المدارس الأهلية

دخل قرار توطين الوظائف في المدارس الأهلية في السعودية حيز التنفيذ بدءًا من أمس الموافق الأربعاء الأول من شهر سبتمبر 2021، وسوف يستمر تنفيذ القرار حتى ثلاث سنوات على مراحل بنسب محددة، كما ورد في قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهدف من هذا القرار هو توفير فرص عمل للشباب السعودي في خلال الثلاث سنوات القادمة، ويتم احتساب راتب المعلم السعودي بحيث لا يقل عن الراتب المسجل في التأمينات الاجتماعية وهو 5000 ريال سعودي لحملة البكالوريوس وما يعادلها، ولكن من يحصل على أقل من هذا الأجر لن يحتسب من نسبة التوطين.

في النهاية نكون قدمنا تفاصيل وموعد تطبيق قرار توطين الوظائف المدارس الأهلية والعالمية في السعودية.