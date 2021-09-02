حاسبة القرض العقاري بنك الرياض وشروط القرض المدعوم

حاسبة القرض العقاري بنك الرياض تعد من أهم الخدمات التي يقوم البنك بتوفيرها للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل العقاري بنك الرياض ويتم الحصول على الحسابة من خلال الموقع الرسمي لبنك الرياض بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على عروض بنك الرياض 2021 من خلال ذات الصفحة، فيمكن للعملاء من خلال حاسبة القروض معرفة قيمة القرض المتوقع الحصول عليه من البنك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حاسبة القرض العقاري بنك الرياض.

حاسبة القرض العقاري بنك الرياض

من خلال حاسبة القرض العقاري بنك الرياض يتاح للعملاء معرفة القيمة التقديرية للقرض المتوقع الحصول عليه من البنك ويتم ذلك من خلال إدخال بعض البيانات المالية للعميل ومن ثم تقوم الحاسبة بإظهار القيمة التقديرية للقرض.

خطوات استخدام حاسبة التمويل العقاري

يقوم المستخدم بالتوجه إلى الصفحة الرسمية بنك الرياض.

التوجه إلى أيقونة التمويل الموجودة أعلى الصفحة.

من قائمة التمويل المنسدلة يتم التوجه إلى خانة حاسبة التمويل العقاري.

بمجرد الضغط عليها يتم فتح فصحة جديدة بها حاسبة التمويل.

يتم اختيار نوع التمويل المراد الحصول عليه سواء أكان تمويل شخصي أو تمويل سيارات أو التمويل العقاري.

يتم كتابة التفاصيل الخاصة بصافي الراتب وكذلك الالتزامات الشخصية وكتابة مدة التمويل المرغوب فيها.

من ثم يتم كتابة تفاصيل العقار وهي سعر ونوع العقار.

بعد الانتهاء من كتابة كافة المعلومات المطلوبة يتم الضغط على كلمة احسب لتظهر للمستخدم كافة التفاصيل المتعلقة بقيمة القرض المتوقع الحصول عليه.

القرض المدعوم بنك الرياض

أتاح بنك الرياض للعملاء المدعومين من خلال وزارة الإسكان في الحصول على قرض لإتمام عمليات الإنشاء الخاصة بهذا العقار، ويتم منح العميل التمويل مقابل رهن العقار للبنك لحين سداد كامل قيمة التمويل.

شروط القرض المدعوم بنك الرياض