نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة السعودي 1443 بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم الريف يتطلب منك قبل أن تدخل في هذا المشروع وثيقة تسمى وثيقة العمل الحر ولابد أن يكون مسمى الوظيفة مطابق للمهنة التي تعمل بها، وفي حالة عدم توافر المهنة بإمكانك اختيار مهنة التسويق والترويج والإعلان، تتم دراسة الأهلية خلال فترة ٣٠-٦٠ يوم عمل، وتصدر نتائجها نهاية كل شهر ميلادي وأقصى مدة انتظار تكون ٣ أشهر.

دعم الريف

إذا قمت بتقديم طلبك والدخول على صفحة برنامج دعم الريف تظهر الصفحة الرئيسية بها عدة أيقونات، أيقونة تاريخ تقديم الطلب ومسجلة بالتقويم الميلادي، وأيقونة أخرى توضح حالة الطلب سواء كان: قيد الدراسة/ مقبول/ مرفوض/ مؤهل… إلخ.

في حال وجود استفسار حول برنامج دعم الريف يمكنك الاتصال عبر قنوات التواصل الرسمية والوحيدة لبرنامج ريف والتي تشمل:

شروط مشروع دعم الريف

هي شروط سهلة وميسرة وثابتة لكل المستخدمين:

يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

يكون سن الشخص المتقدم فوق سن ٢١ سنة.

لا يكون الشخص المتقدم لديه سجل تجاري حتى يمكنه استخراج وثيقة العمل الحر.

يشترط كذلك ألا يكون الشخص المتقدم بالطلب مازال في مرحلة الدراسة أو طالب بمعنى أدق.

أن يكون الشخص المتقدم لا يعمل موظف في القطاع الخاص أو العام.

المتقاعدين لا يزيد دخلهم عن معدل معين وهو ستة آلاف ريال سعودي.

من ضمن شروط ومتطلبات التسجيل كذلك صحة وثيقة العمل للأسر المنتجة والتي في حال وجود أي أخطاء أو معلومات خاطئة بها لا يمكن استخراج وثيقة عمل الأسر المنتجة إلا بعد مرور مدة ثلاث سنوات على استخراج الوثيقة الأولى.

إدخال البيانات بطريقة صحيحة من بداية التقديم تضمن حصولك على دعم الريف، مثل رقم الجوال والعنوان الوطني المقيم به وكافة البيانات الأخرى.