نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز موعد مرور أبشر 1443 ورابط المرور السعودي الرسمي في المقال التالي

خطوات حجز موعد مرور أبشر 1443 ، من الخدمات التي يبحث عنها مواطنين المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها. هي كيفية حجز موعد في المرور. لتخليص الأوراق المرورية. وذلك عن طريق المنصة المخضرمة أبشر السعودية. حيث يقوم الخص بحجز مسبق ثم يقوم بحضور في ميعاد الذي قامت بتحديده المنصة للانتهاء من المعاملات المرورية. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لك خطوات حجز موعد مرور أبشر 1443. كما أيضا سوف نستعرض كيفية تجديد رخصة السيارة عبر منصة أبشر الإلكترونية فتابعوا معي من خلال السطور القلية القادمة. خطوات حجز موعد مرور أبشر 1443 يجب الدخول أولا عبر المنصة الإلكترونية أبشر تسجيل دخول رابط حجز موعد أبشر 1443 .

. كما يجب النقر علي كلمة مستخدم جديد.

يجب إدخال البيانات في الحقول المخصصة لها. هذه البيانات مثل (رقم الهوية، رقم الهاتف، أسم طالب الموعد ويجب كتابته باللغة الإنجليزية، كلمة مرور، ثم تأكيد كلمة المرور، رمز التحقق)

سوف تقوم المنصة بإرسال رسالة نصية بها رمز تأكيدي.

ثم يقوم مستخدمي أبشر بكتابة المعلومات الخاصة بطالب الموعد.

هناك سؤال سري يجب تذكره جيدا. ثم النقر علي موافق. خطوات تجديد رخصة السيارة عبر منصة أبشر يجب الدخول أولا عزيزي علي منصة أبشر الإلكترونية.

ثم قم بالنقر علي أيقونة أبشر للأفراد.

كما يجب كتابة أسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم ورمز التحقق المرئي.

سوف يتم إرسال كود للتحقق من رقم هاتفك.

قم بالنقر الآن عزيزي علي الخدمات الإلكترونية.

كما أيضا يجب النقر علي خدمات المرور.

ثم النقر علي تجديد رخصة السيارة دون أن نقوم بالفحص الفني.

كما يجب كتابة معلومات السيارة بشكل صحيح في الحقول المخصصة لها.

يتم دفع الضريبة والقيمة المفروضة علي تجديد رخصة السيارة إلكترونيا عبر الفيزا او الماستر كارد أو أنظمة السداد الإلكترونية الأخري.

ثم أخر خطوة وهي كتابة العنوان الذي تريد أن تتسلم فيه الرخصة الجديدة الخاصة بالسيارة. عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم خطوات حجز موعد مرور أبشر 1443 كما أيضا أستعرضنا خطوات تجديد رخصة السيارة عبر منصة أبشر. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. الوسوم عمر شويل - جدة خطوات حجز موعد مرور أبشر 1443 ورابط المرور السعودي الرسمي - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات حجز موعد مرور أبشر 1443 ورابط المرور السعودي الرسمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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