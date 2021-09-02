الجوازات وكيفية إصدار تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًا وتحذير المواطنين بالحالة التي يلغى جوازه

بعد قرار المملكة بفتح السفر لدخول البلاد وإستئناف العمرة للمعتمرين وتخفيف الإجراءات الإحترازية بالحرم المكي كان للجوازات قرارها بتحذير المواطنين من إلغاء وسحب جواز السفر في حالة التأخير عن إستلام جواز السفر في مدة خلال 90 يوم من إصداره أو تجديده ولم يتم استلامه من الجوازات، حيث كان رد الجوازات على تساؤل عدد من المواطنين عبر منصة تويتر فيما يخص خدمات التأشيرات وصلاحيات الإقامة وإصدار الجوازات غيرها، بالتزامن مع إصدار قرار ملكي بتمديد إقامات المقيمين من الدول المدرج اسمه بين الدول الممنوع السفر منها أو إليها، موضحة أيضًا أنه لا يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة، إذا كانت مدة هوية مقيم أقل من 90 يومًا، ويتطلب منه سرعة التجديد، منعًا للغرامات والعقوبات، واليوم مقالى عن كيفية إصدار تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًا وكذلك عن عقوبة عدم تجديد هوية مقيم وقيمة الغرامة الموقعة عليه وكما يتضمن مقالي عن خطوات إستلام الجواز من البريد.

كيفية إصدار تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًا

يمكن التقدم بطلب لإصدار تأشيرة الخروج والعودة أو تأشيرة الخروج النهائي للمقيم الوافد من أي دولة، إلكترونيًا من خلال تسجيل الدخول واتبع الخطوات التالية:

ادخل عبر بوابة أبشر الإلكترونية باسم المستخدم الرمز السري وكلمة التحقق المرئي .

ثم النقر على أيقونة خدماتي.

ثم الضغط على خدمات.

يلي ذلك اختيار الجوازات من أبشر أفراد.

ثم النقر على طلبات التأشيرة، على أن يتم تحديد الخدمة المطلوبة والضغط عليها.

إلغاء الجواز في حالة واحدة:

ومن الجدير بالذكر فقد شددت الجوازات على المواطنين والمواطنات، بضرورة استلام جواز السفر خلال 90 يوما من إصداره أو تجديده، وفي حالة التأخر عن تلك المهلة، سيتم على الفور إلغاء الجواز وعدم استرداد الرسوم، لافتة في الوقت ذاته إلى أن انتهاء سريان مفعوله لا تترتب عليه أي غرامات مالية، في حين أن الرسوم ثابتة كما هي دون تغيير:

ما قيمته 300 ريال لـ5 سنوات.

ومبلغ 600 ريال لـ10 سنوات.

خطوات استلام الجواز من البريد: