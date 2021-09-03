اطلب واستلم في 30دقيقة قرض بنك الراجحي بشروط ميسرة للقطاع الخاص والعام والمتقاعدين

بنك الراجحي كان الملاذ الآمن للعديد من الأسر المتعثرة ماليا و للمتقاعدين والشركات الخاصة والعامة حيث تركت جائحة كورونا ظروف صعبة للغاية عند الكثير من المواطنين والمواطنات والمتقاعدين من الأسر السعودية وكان مصرف الراجحي أحد أهم البنوك بالمملكة خير معين لهذه الأسر، ومن خلال مقالي ومن موقع ثقفني اكتب شروط طلب قرض من بنك الراجحي بدون كفيل فوري خلال 30 دقيقة ميسر جداً للقطاع الخاص والعام والمتقاعدين حيث يعد من أهم القروض المقدمة خاصة للأشخاص الذين يحتاجون المال بصورة سهلة وسريعة لحل الضيقات المالية لديهم، لذلك وفرت البنوك الحلول التمويلية في أشكالها المتعددة وبالطبع كل بنك أو شركة يحدد الشروط والمعايير الخاصة به بالإضافة إلى المستندات والوثائق تختلف من جهة لأخرى، أما عن الراجحي فهو مصرف معتمد من البنك المركزي السعودي ويقدم كافة الخدمات سواء للأفراد وقطاع الأعمال بجانب توفير البطاقات الائتمانية العديدة وكل واحدة لها مميزات مختلفة.

المستندات المطلوبة لطلب قرض من مصرف الراجحي:

لتقديم الطلب على قرض مصرف الراجحي تقدم عدة مستندات وهي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية الإقامة للمقيمين سارية المفعول تعريف بإجمالي الدخل الشهري والبدلات إن وجدت يوضح المسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل خطاب معتمد من جهة العمل بالموافقة على تحويل وتثبيت الراتب إلى بنك الراجحي

شروط طلب قرض من مصرف الراجحي بدون كفيل:

شروط طلب قرض من مصرف الراجحي وهي عدة شروط كالتالي:

أن يكون المتقدم او المتقدمة على رأس عمل في إحدى الشركات أو الجهات المعتمدة لدى المصرف. لا يزيد العمر عن 60 سنة والمتقاعدين حتى 70 عام وقت سداد آخر قسط. لا يقل الدخل الشهري عن ألفي ريال للسعوديين والمتقاعدين 1.99 ريال أما الوافدين الحد الأدنى للراتب 5000 ريال.

مميزات التمويل من مصرف الراجحي:

المميزات التي يقدمها مصرف الراجحي وهي:

يقدم القرض بدون ضامن لتسهيل الإجراءات، فترات السداد طويلة تصل حتى 60 شهراً بأقساط شهرية تناسب الدخل حيث يتم احتسابها بعد معرفة قيمة الالتزامات الشخصية لديك لمنع التعثر في السداد.

متاح التمويل الإضافي بعد سداد 20 % من قيمة التمويل الحالي.

قرض ميسر لجميع الفئات والقطاعات يضم الحكومي والخاص والعسكري.

يعطي التمويل بدون تعقيد بأبسط مستندات وأقل راتب شهري.

للمساعدة اطلب خدمة العملاء:

وللمساعدة اطلب خدمة العملاء حيث أن هناك فريق خدمة عملاء خبير في المساعدة عند طلب قرض بأمان وذلك بالإتصال على بنك الراجحي على رقم 966114603333 للعملاء الحاليين أو عبر 8001241222 للعملاء الجدد.

تحديث:المعايير والأهلية:

ألا يزيد العمر عن 60 عاماً للموظفين و70 سنة للمتقاعدين (عند سداد آخر قسط). . أ تكون جهة العمل ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف. ألا يقل دخل العميل السعودي الموظف عن 2,000 ريال والمتقاعد عن 1,900 ريال*. ألا يقل دخل المقيم عن 5,000 ريال*.

الوثائق المطلوبة: