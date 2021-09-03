استعلام عن تامين طبي برقم الاقامة في السعودية 1443 بالتفصيل

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عمر شويل - جدة استعلام عن تامين طبي برقم الاقامة في السُّعُودية حيث قامت المملكة العربية السُّعُودية بتوفير التأمين الطبي للمواطنين السعوديين والمقيمين وأيضاً المواطنين الوافدين في المملكة، حتى يحصل كل مواطن على الخِدْمَات الصحية في المستشفيات المتواجدة داخل المملكة، ولذالك فلابد أن يكون التأمين الصحي ساري ويجب تجديده عند أنتهاء مدته، ولأهمية هذا الموضوع فسوف نقوم من خلال مقالنا هذا بتوضيح طريقة الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة بالتفصيل.

استعلام عن تامين طبي برقم الاقامة 1443

يمكن إجراء استعلام عن التأمين الطبي باستخدام رَقْم الإقامة في السُّعُودية عبر الإنترنت والموقع الرسمي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الموقع الخاص بمجلس الضمان الصحي.

ثم يتم القيام باختيار أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية

ثم يتم الضغط على أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية لشركات التأمين.

ثم يتم النقر على خدمة استعلام عن تأمين الإقامة المميزة.

احتيار البحث برقم الإقامة أو رقم الجواز.

ثم يتم تدوين الرقم الذي تم اختياره وبعدها إدخال الرمز الظاهر على الشاشة.

النقر على زر موافق.

بعد ذلك سوف يتم ظهور جميع البيانات والمعلومات التي تخص التأمين الطبي.

الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الحدود

من الخِدْمَات العامة التي يتم تقديمها للمواطنين السعوديين، هي خدمة الاستعلام عن تأمين طبي برقم الحدود لجميع العاملين في السعودية سواء الممرضين أو الأطباء أو المنتمين إلى أي مجالات عمل أخرى، وهذه الخدمة تسهل للمواطنين الحصول على العلاج من مستشفيات داخل المملكة دون أي تأخر في الحصول على العلاج، ولذلك فعلى المواطن التأكد موعد أنتهاء سريانه، وذلك حتى يتم تجديده، وللاستعلام عن تأمين الطبي برقم الحدود يتم إتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب أولا إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الضمان الصحي التعاوني.

الضغط على أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية.

ثم الضغط على أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية لشركات التأمين.

النقر على أيقونة الاستعلام عن معلومات التأمين.

ثم يقوم المواطن بإدخال رقم بطاقة الأحوال المدنية أو إدخال رقم الإقامة.

ثم يقوم بتدوين الرقم الظاهر على الشاشة والتأكد من صحته.

ثم بعد ذلك يتم زر موافق.

وأخيراً وبعد اكتمال كافة الخطوات السابقة بنجاح سوف تظهر كافة التفاصيل التي تخص التأمين الطبي.

الاستعلام عن التأمين الطبي للزائرين

قام مجلس الضمان الصحي، بإتاحة الفرصة للزائرين حتى يستطيع كل منهم الحصول على التأمين الطبي الخاص به ، وذلك يتم بطريقة بسيطة وميسرة تمكن كل منهم الاستعلام ويتم ذلك بإتباع الخطوات الآتية:

يتم أولا الدخول على الموقع الخاص بمجلس الضمان الصحي.

ثم النقر على أيقونة استعلام عن حالة تأمين.

النقر على الدخول إلى الخدمة.

بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى خدمة الاستعلام عن تأمين الزائرين.

يقوم الزائر بعد ذلك تدوين رقم الجواز الخاص به.

ثم يتم تدوين الرقم المرئي على الشاشة.

النقر على زر موافق.

بعد ذلك يتم ظهور جميع المعلومات التي تخص تأمين الزائر.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بتقديم طريقة استعلام عن تامين طبي برقم الاقامة وأيضاً تعرفنا على طريقة الاستعلام بالرقم المحدود وطريقة الاستعلام عن التأمين الطبي للزائر.