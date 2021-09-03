خطوات فتح حساب جاري بنك الرياض أون لاين أفراد وشركات سعوديين ومقيمين

فتح حساب جاري بنك الرياض أون لاين إحدى الخدمات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال موبايل الرياض والتي تشمل العديد من المعاملات المصرفية التي تسهل الأمور على العملاء، حيث أن بنك الرياض واحد من أكبر البنوك بالسعودية لذا يقدم خدمات متنوعة في خدمة المواطنين السعوديين بالإضافة إلى الوافدين والمتقاعدين أيضاً، منها التمويل الشخصي بأكثر من صورة وتمويل السيارات والقرض العقاري فضلاً عن العروض التمويلية المتاحة ما بين الحين والآخر والتي من خلالها يحصل على العميل على المال بدون عبء بسهولة جداً.

خدمات بنك الرياض

يضم البنك عدة خدمات منها الحسابات وتشمل حساب الجاري والإدخار وأنواع بطاقات الائتمان المرتبطة بعدة برامج متطورة لحساب النقاط وإدارة الخدمات بصورة سهلة، بالإضافة إلى القنوات المصرفية والفروع والصرافات، بجانب خدمات التمويل والتي تشمل تمويل شخصي بدون كفيل لجميع القطاعات والجهات الغير مدرجة، تمويل بدون تحويل راتب لمنسوبي البنوك وقرض سيارة بدون مقدم وبدون ضامن يعد من أفضل أنواع القروض الميسرة في المملكة العربية السعودية.

مزايا فتح حساب جاري بنك الرياض

يوفر لك اختيار العملة على راحتك إما تقوم بفتح حساب جاري بالعملة المحلية أو الأجنبية.

تستطيع دفع فواتيرك بسهولة والمشتريات من خلال بطاقة مدى الائتمانية.

إمكانية تحديد كشف الحساب إما منفصل أو مدمج.

الاستفادة من خدمات البنك المتوفرة وإدارة حساباتك بكل سهولة.

شروط فتح حساب بنك الرياض

معايير بسيطة لكي تفتح حساب جاري بنك الرياض منها أن يكون العميل له بطاقة هوية وطنية أو الإقامة بالنسبة للوافدين سارية المفعول، لابد أن يكون العميل له حساب شخصي مسجل على أبشر من أجل عملية التوثيق من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، كما يجب أن يكون الشخص مسجل في العنوان الوطني ولا يقل عمره عن 15 سنة (هجري).

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