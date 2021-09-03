بالتقسيط 60 شهر حتى 300 ألف ريال بدون كفيل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية تقدم بالتقسيط 60 شهر أفضل تمويل شخصي حيث يصل إلى 300 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى كفيل غارم ومتاح الآن لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة ويمتاز التمويل بشروط ميسرة لجميع العملاء حيث يتم التقديم عليه من خلال الأونلاين بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع شركة اليسر للتمويل في السعودية ويمتاز بأنه تمويل شخصي بأقساط ميسرة لمدة خمسة سنوات السعودي والمقيم في المملكة وبهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات التمويلية في المملكة عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

كافة الشروط الواجبة والمعلن عنها لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

هناك شروط هامة لابد من توفيرها والإلتزام بها قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً ومنها يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر أثنين وعشرون سنة على الأقل ويصل إلى ستون سنة تقريباً لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل كما يلي بكافة التفاصيل:

يشترط تمويل شركة اليسر توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل.

العمر يبدأ من أثنين وعشرون سنة ربما يصل إلى ستون عام فقط لا غير لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

تطلب شركة اليسر للإجارة والتمويل فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر سواء كان يعمل العميل المتقدم في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي بالسعودية إيضاً مطلوب ذلك من السعودي أو المقيم في المملكة.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة اليسر في السعودية