قرض 2 مليون ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب من بنك البلاد للسعوديين والمقيمين

بعد صدور الأمر الملكي من جلالة الملك بتيسير التمويلات البنكية لراغبي أخذ قرض فكان بنك البلاد من أهم البنوك في المملكة يقدم خدمات إلكترونية عديدة ومصرفية، واليوم أكتب مقالي عن القرض للسعوديين والمقيمين تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب بنك البلاد يصل لـ 2 مليون ريال ميسر السداد، حيث سمح بنك البلاد بتيسير الإجراءات على راغبي الحصول على قرض خاصة بعد جائحة كورونا وتأثيرها على البلاد والاقتصاد بشكل عام، فالكثير من المواطنين والوافدين يحتاجون إلى تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مضمون بأقساط ميسرة، وهذا ما يقدمه بنك البلاد لعملائه، كما يقدم بنك البلاد برامج التمويل المتنوعة التي تعمل بشكل رقمي مميز مما يسهل جميع إجراءات الخدمة سواء القرض أو فتح حساب أو طلب بطاقة ائتمانية..وغيرها، كل هذا متاح للسعوديين والمقيمين على حد سواء بهدف تقديم المساعدات المالية بصورة ميسرة السداد.

المستندات المطلوبة لقرض بنك البلاد:

صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة سارية الصلاحية. خطاب تحويل الراتب للعملاء غير منسوبي البنوك. تعبئة نموذج طلب شراء بالتقسيط كاملا. ضرورة تعبئة إقرار الالتزامات الشخصية والإفصاح عنها فهي تسهل عليك تحديد القسط المناسب لتفادي التعثر في السداد. تعريف من جهة العمل بتفاصيل الراتب (المسمى الوظيفي – المبلغ الشهري – تاريخ الالتحاق بالوظيفة). بالنسبة للقطاع العسكري يتطلب صورة من بطاقة العمل.

مميزات القرض الشخصي من بنك البلاد:

يمتاز قرض بنك البلاد بعدد من المميزات ومنها:

تمويل بدون كفيل متاح للسعوديين والمقيمين.

إمكانية تأجيل أو قسط من بداية القرض وقسط كل عام.

تمويل بدون تحويل راتب لموظفي البنوك.

فترات السداد مرنة حتى 5 سنوات.

قرض بدون ضامن للرجال والنساء موظفي القطاع العام والخاص.

خاصية السداد المبكر في أي وقت وفق شروط البنك المركزي.

متاح تمويل المتقاعدين بنفس التسهيلات الحالية.

إعطاء الحرية للعميل في اختيار قيمة القسط حسب إمكانية دخلك الشهري.

متاح الحصول على تمويل إضافي.

القرض متوافق مع لجنة الهيئة الشرعية.

كيفية طلب تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب بنك البلاد:

من خلال الموقع الإلكتروني لبنك البلاد التمويل الشخصي.

ثم تمويل الأسهم المحلية، استيفاء الشروط التي تطلب أن لا يقل عمر المتقدم/مة عن 18 سنة.

وأن يكون على رأس عمل في إحدى الوظائف قطاع خاص أو حكومي المعتمدة لدى البنك.

وأن لا يقل الراتب عن 3000 ريال للسعوديين و3.500 ريالا لغير السعوديين.

تعبئة نموذج الطلب إلكترونياً عبر الموقع الالكتروني لبنك البلاد.

مع رفع المستندات والوثائق.

ولمزيد من المعلومات والرد على الإستفسارات الإتصال على رقم بنك البلاد 9200001002.