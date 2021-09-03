موعد إجازة اليوم الوطني للجامعات لعام 1443 – 2021 قد تم تحديده فعيًا ورسميًا من قبل الحكومة السُّعُودية حيث إن هذا اليوم يحمل ذكرى مهمة جدا لأبناء المملكة وهي ذكرى تأسيس الدولة ، لذلك ؛ فهو يكون إجازة رسمية في جميع المؤسسات والهيئات وعلى موقع ثقفني لاحقا سوف يتم توضيح موعد الإجَازة الخاصة بالجَامعات السُّعُودية في اليُوم الوَطني رقم 91 بالتفصيل.

اليوم الوطني السعودي 91

إن اليوم الوطني السعودي هو يوم مهم يُشير إلى ذكرى تأسيس المملكة العربية السُّعُودية على يد المغفور له الملك سمان بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى حينما أصدر قرارا ملكيًا في عام 1932م بوحيد راية المملكة على الشهادتين الإسلاميتين وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها لأول مرة في تاريخ الدولة ولقد كان ذلك في يوم 23 سبتمبر لعام 1932م ومن هنا أصبح التاسع والعشري من سبتمبر هو ذكرى الاحتفال باليوم الوطني السعودي في كل عام، وهذا العام سوف يكون اليوم الوطني يوم الخيمس الموافق 23/9/2021م.

موعد إجازة اليوم الوطني للجامعات لعام 2021

الأربعاء 22/9/2021م – 15/2/1443هـ ، تم الإعلان رسميًا عن إن إجازة اليوم الوطني للجامعات بما فيهم الطلاب والطالبات وجميع أعضاء هيئة التدريس وأيضًا جميع العاملين بها ؛ سوف توافق تحديدًا يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر صفر من العام الهجري الجاري 1443هـ وهو أيضًا الموافق من خلال التقويم الميلادي يوم الثاني والعشرين (22) من شهر سبتمبر من العام الجاري 2021م، وهي كذلك إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الجامعات ، كما تحتفظ كل جامعة من الجامعات الخاصة والدولية داخل المملكة العربية السُّعُودية بحقها في تحديد موعد إجَازة اليُوم الوطَني السعودي سواء يوم الأربعاء 22/9/2021م أو يوم الخميس وهو اليوم الوطني الرسمي 23 من أيلول في عام 2021م.

موعد اجازة اليوم الوطني 1443

الخميس 23/9/2021م – 16/2/1443هـ ، سوف يتم الاحتفال باليُوم الوطَني السعودي رقم 91 هذا العام في يوم التاسع والعشرين من سبتمبر لعام 2021م الموافق السادس عشر من شهر صفر لعام 1443 هـ وهو إجازة رسمية لكافة العاملين لدى الدولة تكون مدفوعة الأجر وإجازة رسمية أيضًا في الغاية العظمى من شركات القطاع الخاص ، وكذلك يكون إجازة رسمية جميع منسوبي التعليم م طلاب المدارس والجامعات والكوادر التعليمية.