نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجراءات وشروط تعديل المهنة في الإقامة للوافدين المغتربين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجراءات وشروط تعديل المهنة في الإقامة الكثير لا يعرفها ولا يعلم متطلبتها، حيث تبدأ حياة كل الوافدين في المملكة بإنجاز أوراق الإقامة في بادئ الأمر والذي يكون مثبت فيه المهنة، والتي كان من الصعب تغيرها في الماضي ولكن الآن عند انتقال العامل أو الموظف من مهنة إلى أخرى يجب أن يتم تغير مسمى المهنة في الإقامة، وذلك أن كانت مهنته مختلفة عن المتواجدة في جواز السفر والتأشيرة التي دخل بها إلى المملكة، فيجب موافقة وزارة العمل بالمملكة على تغير المهنة أولا بعد الاطلاع على الطلب، وهذا يأتي بعد دفع رسوم تجديد الإقامة.

والمميز في خبر إعادة خدمة تعديل المهن أنها ستكون مرتبطة بضوابط وفقاً للمهن التي تعمل عليها الوزارة، كما أن الوزارة ستتيح تعديل المهن بناء على التصنيفات المهنية والتفريعات المتصلة بكل مهنة رئيسة بناء على الاعتماد على تصنيفات دولية وبمعنى أوضح حصر مسميات الأعمال والمهن وترتيبها وتبويبها في مصفوفات متدرجة هرمياً بهدف توفير لغة تفاهم مشتركة تتعلق بالهياكل المهنية وتعتمد على عناصر رئيسية ولكن هذا كله يأتي ضمن خطوات وشروط تغيير المهنة في الإقامة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل.

أجراءات وشروط تعديل المهنة في الإقامة

عند انتقال العامل أو الموظف من مهنة إلى أخرى يجب أن يتم تغير مسمى المهنة في الإقامة ، وذلك أن كانت مهنته مختلفة عن المتواجدة في جواز السفر والتأشيرة التي دخل بها إلى المملكة ، فيجب موافقة وزارة العمل بالمملكة على تغير المهنة أولا بعد الاطلاع على الطلب، حيث تكون تعديل المهنة في الإقامة للوافدين خدمة من الخدمات التي طرحتها المملكة العربية السعودية على منصة الشبكات الإلكترونية حيث تعتبر إجراء إلكتروني يسهل على صاحب العمل تغيير أو تعديل المهنة لمكفوليه ولكن يشترط أن لا تكون المهنة من المهن الطبية أو الهندسية، ولكي تتقدم بتغير المهنة عليك إتباع بعض الشروط.

عدم وجود أي مخالفات مرورية على المقيم ولم يتم تسديديها . عدم انتهاء إقامة العامل. يجب موافقة وزار العمل على طلب تغير المهنة الجديدة. لا يتم تطبيق خدمة تغير مهنة المقيم الوافد على العمالة المنزلية. يجب أن يكون المقيم المراد تغير مهنته مسجل لدى مكتب العمل طبقاً للبيانات التي تم تسجيلها في طلب تعديل المهنة. يجب أن تكون المهنة الجديدة ضمن قائمة المهن المطلوبة والمسجلة لدى مكتب العمل. يجب أن يكون المقيم المراد تغير مهنته قد أتم 3 شهور (الفترة التجريبية) لدى كفيله بالمهنة المراد تغييرها.

الضوابط والشروط المطلوبة عند تعديل المهنة في الإقامة

قد سمحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بتغير المهن وذلك عن طريق منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، ولكن على الوافد الالتزام بشروط تغير المهنة أولاً حتى لا يجد ما يعيقه عن إتمام العملية.

الشروط اللازمة لتعديل المهنة

أن يكون مقدم الطلب ممثلًا معتمداً عن المنشأة في أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

أن تكون جميع تراخيص المنشأة سارية الصلاحية، بما في ذلك اشتراك خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي.

أن يكون الكيان واقعاً في النطاق البلاتيني أو الأخضر.

لا يسمح بتغيير مهنة وافد إلى مهنة مقصورة على السعوديين.

إجراءات طلب تعديل المهنة

على المتقدم لتعديل المهنة أن يتقدم بطلب تعديل مهنة من سفارة بلاده. صدور موافقة مكتب العمل على تعديل المهنة لعمالة الشركات والمؤسسات. تسدد رسم (1000 ريال) عبر نظام سداد. تقوم إدارة الجوازات على ضوء خطاب مكتب العمل إذا تمت الموافقة بطلب استحصال الرسوم المقررة لهذا الإجراء وهي (1000 ريال) وذلك من خلال نقاط.

خطوات تغيير مهنة المقيم إلكترونيًا

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.

الضغط على الخدمات الإلكترونية للمنشآت والموجود في القائمة.

سوف ستظهر لك صفحة جديدة خاصة بتسجيل الدخول، يجب أن يتم كتابة فيها اسم المستخدم، كلمة المرور، رمز التحقق.

بعد ذلك سنقوم باختيار المنشأة المسجل عليها المقيم المراد تعديل مهنته

قم بالضغط على كلمة تغير مهنة.

ادخل البيانات المطلوبة بها والتي هي عبارة عن رقم إقامة المقيم المراد تغيير مهنته، واختيار المهنة من خلال النقر على خانة المهنة الجديدة.

بعد ذلك سوف تظهر لك نافذة صغيرة فيها المهن الجديدة المتاحة التي تريد تسجيلها للعامل، قم باختيار المهنة التي ترغب بها ثم انقر إضافة، ثم اضغط على بحث، حتى يتم تسجيل طلب تغير المهنة، وسوف يظهر لك بعد ذلك النموذج الذي تم تقديمه من أجل تغير المهنة، والذي يحتوي على اسم العامل، الجنسية، المهنة الحالية، المهنة الجديدة، تعهد صاحب العمل بحصوله على موافقة العامل.9

– بعد أن نقوم بمراجعة كافة البيانات انقر زر إرسال تأكيد الطلب.

بعدها سيظهر لك نموذج أشعار تغير مهنة وافد قم بالضغط على طباعة.

بعد الموافقة على طلب تغير مهنة المقيم يجب تسديد رسوم تغير المهنة 1000 ريال سعودي.

بعد أن يتم تسديد الرسوم يجب الدخول على بوابة وزارة الداخلية ابشر والموافقة على تغيير المهنة.

كيفية تعديل مهنة وافد برقم الإقامة

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية ألاجتماعه. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في مكانها الصحيح . النقر والدخول إلى حقل الخدمات الإلكترونية. الضغط على حقل المنشأة. النقر على أيقونة تغيير المهنة. يتم ظهور قائمة بالمهن يقوم الوافد من خلالها بتحديد المهنة الجديدة الخاصة به. ثم يتم تسديد الرسوم المستحقة. ثم الذهاب إلى الجوازات وهذا حتي يتم كتابة المهنة الجديدة التي تمَّ اختيارها وسيتم تحديث الإقامة بشكل رسمي.

الاستعلام عن تغيير المهنة برقم الإقامة في الجوازات

يمكن للعامل الوافد الاستعلام عن تغيير مهنته في الجوازات باستخدام رقم الإقامة عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر. من الصفحة الرئيسية للموقع يتم اختيار “أبشر أفراد”. يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور. سيجد المستخدم في أعلى يسار الشاشة “حسابي” يقوم بالنقر عليها ومنها يتم اختيار “لوحة معلوماتي”.

الاستعلام عن تغيير المهنة عبر منصة أبشر

يمكن للوافد أن يقوم بالاستعلام عن طلب تعديل المهنة الذي تم تقديمه عن طريق خدمة أبشر الإلكترونية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة أبشر اضغط على “أبشر أفراد” قم بتسجيل الدخول إلى حسابك ( يجب أن يكون لديك حساب مفعل على منصة أبشر حتى تستطيع الاستعلام) اضغط على “حسابي” ستظهر لك مجموعة من الخيارات الجديدة اضغط على “لوحة المعلومات” ستجد المعلومات الخاصة باسمك وبياناتك بعدها قم بالضغط على “تفاصيل أكثر”، ومن خلالها سيمكنك التعرف على ما إذا تم تغيير مهنتك أم لا.

الأوراق المطلوبة لتغيير المهنة

صورة من الإقامة وجواز السفر. أصل الإقامة. استمارة من الجوازات مُسجل بها بيانات العامل ويشترط أن تكون خانة المهنة فارغة. صورة من المؤهل العلمي الذي حصل عليه العامل.

طريقة تغير المهنة عن طريق موقع مكتب العمل

يتم الدخول على موقع وزارة العمل. نقوم بتسجيل الدخول وذلك من خلالة كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ونقوم بنقل الأرقام العشوائية، وبعد الانتهاء نقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول. نقوم باختيار خدمة تغير المهنة وذلك من خلال قائمة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك نقوم بكتابة رقم الإقامة الخاص بالعامل وبعد ذلك نضغط على اسمه. من خلال قائمة المهن، قم بالضغط على المهنة الجديدة ثم انقر على كلمة بحث. يظهر طلب تغير المهنة بالتفصيل الدقيق حيث يوجد به أيضاً المهنة الجديد، ثم نقوم بإرسال الطلب، بعد ذلك انتظر قليلاً حتى تأتي رسالة يحتوي نصها على ” تم إرسالها بنجاح “.

والجدير بالذكر انه سوف يتيح خدمة التكامل مع الهيئات السعودية للمهندسين والتخصصات الصحية، والمحاسبين القانونيين، للتحقق من حصول العامل على شهادة مزاولة مهنة، إذا كانت المهنة الجديدة من المهن الهندسية أو الصحية أو المحاسبة.

رسوم تغيير المهنة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الرسوم الخاصة بتغيير المهنة وهي 1000 ريال سعودي، ويتم سدادها بعد الحصول على موافقة من مكتب العمل بتغيير المهنة، حيث تُسدد عن طريق أي بنك سعودي يوفر خدمة دفع الفواتير أو عن طريق سداد. ويقوم صاحب العمل بتحمل قيمة رسوم تغيير المهنة في حال رغبته في انتقال العامل من مؤسسته إلى مؤسسة أخرى، إما إذا كان تغيير المهنة بناءً على رغبة العامل فيقوم هو بتحمل تلك الرسوم.

وتقدم المملكة الخدمة الإلكترونية للكثير من الخدمات على مواقع الإلكترونية لمختلف الوزارات في السعودية ويمكن من خلال بوابة ابشر الإلكترونية على سبيل المثال تجديد الإقامة للمقيمين و أسعارها وأيضا يمكن من خلال بوابة أبشر طريقة استخراج تأشيرة الخروج والعودة وهي إحدى الخدمات التي يقدمها موقع ابشر التابع لوزارة الداخلية السعودية.